製造業看旺 三引擎熱轉 上月營業氣候測驗點估走揚

台經院預計25日公布製造業、服務業與營建業三大產業的最新景氣動向調查。受惠於AI、高效能運算及雲端服務需求熱絡，帶動相關產品拉貨動能強勁，加上關稅政策不確定性逐步淡化，製造業業者普遍看好未來景氣，1月的營業氣候測驗點有望續揚。

觀察製造業動向，12月測驗點已攀升至97.22點，展現連六月走升的強勁氣勢。台經院預期，1月數據將延續此一熱度，主因塑膠原料產能恢復，外銷出貨動能亮眼；電力機械業則在政府與民間工程進度順利下，合併營收表現穩定。儘管車用、工業等非AI需求復甦步調仍有分歧，但AI持續支撐晶圓代工先進製程與封測稼動率，加上DRAM受惠於大廠轉產高階HBM導致供給趨緊、價格走揚，整體營運可望明顯回升。

內需服務業表現亦不遑多讓，12月測驗點為92.44點，呈現連三個月走揚。台經院預估，相關數據將反映服務業受惠於年終尾牙、春節預購與冬令進補等季節性紅利，加上通路業者透過聯名合作與熟食新品挹注買氣，業績獲得強力支撐。此外，台股指數持續衝高，帶動券商自營投資收益，為金融服務業增添不少想像空間。

營建業部分，12月測驗點止跌回升至102.45點，1月走勢備受矚目。雖然六都建物買賣移轉件數萎縮，交易量能處於低檔，但受惠於大量新成屋趕在年底前完工過戶，加上年底進入公共工程加速趕工期，以及半導體廠務工程進度不斷推進，總體拉抬了營建業景氣，預期1月測驗點將在趕工效益下維持穩定。

針對未來景氣展望，製造業多抱持樂觀態度。台經院提及，化學工業受惠於台美關稅談判底定，加上中國取消PVC出口退稅，下游拉貨意願顯著提升；電力機械業因基礎建設需求強勁，加上對等關稅調降有利對美接單，前景看好。電子機械業則受惠於AI需求持續擴張，先進製程與封裝產能利用率維持高檔，記憶體報價走升亦推升看好景氣的業者比例。