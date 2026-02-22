台股23日開紅盤 氛圍偏樂觀 歷史經驗上漲機率達70%

台股將於23日迎接開紅盤，臺灣證券交易所將舉辦證券期貨業新春團拜，由證交所董事長林修銘主持，金管會主委彭金隆、櫃買中心、集保、期交所、證券公會、投信投顧公會、期貨公會等首長均將親自出席，共同展望馬年資本市場新局。

歷史數據顯示，台股開紅盤上漲機率達70％，加上美股上周收紅，有利於台股開紅盤表現，甚至不少法人有機會向上挑戰「34K」，但仍須留意兩大國際與國內變數。其一是美國最高法院裁示川普關稅違憲，但法院並未立即裁定「是否以及如何退稅」，而是把退款與執行細節交由下級法院（國際貿易法院等）後續處理。在最高法院裁決後，川普隨即宣布將改用《1974年貿易法》122條推動為期150天的10%全球性臨時進口附加稅。

二是台美在台股蛇年封關後簽訂的「台美對等貿易協定」（ART）是否還有效力，而若有效，立法院年後開議，原本預計優先審議「台美對等貿易協定」（ART），因立法院朝小野大，能否順利闖關，審議結果亦將影響股市氛圍。

台美2月13日簽署的「台美對等貿易協定」中，關稅上限15％，有2,072項產品豁免，涵蓋高科技與農產主力產品。受益產業包括工具機、手工具、自行車、塑膠製品及紡織業，出口美國成本大幅降低，原本市場期待成為紅包行情焦點。

內需與民生也因美規小客車關稅降至0％、保健食品稅率降至10％，對進口車商與生醫通路是挹注；高科技則保持優勢，半導體與AI鏈確立「台灣模式」，赴美設廠所需設備豁免對等關稅，深化台美戰略夥伴關係。

若「台美對等貿易協定」架構有效，法人表示，在台美貿易協定紅利加持下，可關注受惠關稅豁免的「工具機」與「傳統製造業」，及評價回調後的「AI半導體股」，並以分批布局代替追高，靜待貿易協議落實與美債殖利率回穩後的補漲行情。