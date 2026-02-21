關稅政策「換劇本」上場 殖利率曲線陡峭化風險升溫

美國最高法院針對行政部門動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動對等關稅的權限提出限制，引發市場關注。元大投顧首席分析師顏承暉指出，本次裁決重點在於行政部門不得以IEEPA作為「一刀切」全面加徵關稅的法源依據，但並未否定總統透過其他既有貿易工具推進關稅政策的可能性，關稅戰並非終止，而是「換劇本上場」。

顏承暉分析，市場影響方面，IEEPA路徑受限有助降低關稅政策的即時性與任意性，通膨不確定性下降，但若退稅與財政赤字擴大，將推升中長天期公債供給壓力，殖利率曲線可能進一步陡峭化。整體而言，股市受惠於有效稅率邊際下修與降息預期，風險相對可控；債市則需留意財政溢價上升壓力，匯市方面美元偏向承壓。

顏承暉指出，本次裁決的含意在於，IEEPA路徑被收緊後，關稅政策的「即時性與任意性」下降，是以關稅對通膨的不確定性降低。此外，若有效稅率邊際下降，對通膨風險有助益。另一方面，若關稅收入下滑或退稅導致赤字惡化，將增加中長天期供給與財政溢價的壓力；同時，川普可能更傾向把政策重心轉向對聯準會的降息施壓，以降低利息支出。綜合之下，元大投顧維持「殖利率曲線有陡峭化壓力」的判斷（前端受降息預期牽動、長端受財政與供給/溢價牽動）。