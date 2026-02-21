台股休市期間費半指數獨強 輝達、亞馬遜領漲

在台股休市期間，美股四大指數呈現漲跌互見的局面，其中，費城半導體指數累計上漲1.89%，其餘S&P 500指數、NASDAQ指數以及道瓊指數累計跌幅介於0.47%至1.12%間，而七巨頭同樣呈現漲跌互見的表現，又以亞馬遜漲1.52%最多，輝達（NVIDIA）也漲0.68%。展望美股後市，留意關稅法律戰以及美國與各國的關稅談判進展、聯準會官員談話、輝達財報等等。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，2026年來市場格局延續了2025年趨勢，股市領頭羊發生了輪動，價值股表現優於成長股，小型股表現也優於大型股，主要基於企業獲利出現全面性的成長，展望未來，相信此一動態將延續，事實上，分散投資的重要性仍被低估，鑑於過去幾年成長股的強勁表現，許多投資者的投資組合仍不夠多元化，要避免投資組合過度集中，可透過三種方法來解決：第一，主動管理、第二，增加價值股配置、第三，增加非美國股票配置，而這種更多元的投資趨勢已經開始，非美國股票在2025年強勁上漲之後，1月持續表現優於美股，重要的是，歷史顯示這種趨勢可能會持續數年。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下銳思投資團隊認為，一些小型企業是推動AI演進與AI基礎建設的推手，他們正向更大的企業提供工具、零組件、服務，也逐漸進入投資人的視線，另還有一些小型企業利用AI推動創新與提升生產力，預計未來市場焦點會更明顯地從大型企業轉向那些能商業化AI應用或透過AI工具提升獲利的小型企業。在非AI的小型股中，《大而美法案》有助刺激2026年出現強勁資本支出周期，這種周期通常有利於小型企業，而隨經濟加速成長，將挹注所得分配位於下半部的族群，若成真，更廣泛的經濟成長將惠及更多產業，展望2026年，工業、消費耐久財、民生消費、金融、醫療保健等領域均有望出現有趣的投資機會並且有望表現良好。

富蘭克林證券投顧指出，聯準會上修了2025年至2028年美國經濟成長率，其中2026年大幅上修0.5個百分點，原因與《大而美法案》刺激措施、強勁AI資本支出有關，同時也下修2026年PCE與核心PCE預估，還認為通膨可望於2026年第1季見頂，之後開始回落，此一預期也強化美國實現「金髮女孩經濟」的可能性。

此外，美國總統川普提名更傾向降息的華許（Kevin Warsh）擔任聯準會主席，利率立場有望偏鴿，甚至不排除2026年降息幅度多於當前市場預期，加上隨時序逐步逼近美國期中選舉，川普政府可能擴大刺激措施，財政與貨幣雙刺激將為美國股市提供支持。而儘管市場仍擔憂AI泡沫風險，但AI浪潮預計還將延續，科技股有望維持多頭格局，惟漲勢可能更為顛簸，資金也將逐漸從追逐AI概念股轉向更廣泛的領域，包含工業、金融、消費耐久財、中小型股等景氣循環領域，建議多元布局掌握多元投資機會。