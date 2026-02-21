封關收高不躁進 理性資金為新年鋪路

過去一周，美股四大指數均上漲，漲幅在0.2%至1.5%之間，以那斯達克、費半指數上漲1.5%較高。雖然美國最高法院推翻總統川普關稅，川普宣布已簽署向全球加徵10%關稅的行政命令，美股四大指數20日仍收紅。統計近十年台股開紅盤上漲機率有七成，開紅盤後五日、十日，上漲機率也有八成。即便有關稅不確定因素，預期2月23日開紅盤上漲機率仍高。

永豐期貨指出，封關日加權指數穩穩站上33,000點之上，盤勢以高姿態作收，結構上明顯呈現多方控盤的節奏，其中最具指標意義的仍是台積電（2330）順利突破1,900點關卡並且封關收在相對高點，這不僅鞏固指數重心，更象徵權值股資金並未退潮，而是選擇以較為節制卻穩定的方式推升行情。不過封關前近幾個交易日成交量能持續收斂，市場追價意願並不積極，融資餘額同步下滑，這代表散戶對於長假期間可能出現的國際變數仍存有戒心，主動降低槓桿部位以控制風險，這種現象從籌碼角度來看反而健康，因為它排除了過度擁擠的短線浮額，使得指數在輕籌碼結構下更容易維持高檔震盪甚至延續趨勢。

回顧過去一年，全球市場經歷關稅戰、主要央行政策轉向預期、AI產業擴張與半導體循環回升等多重主軸交織，台股能夠一路推升至歷史高檔，本質上來自產業基本面與資金趨勢共振，而並非單純情緒推動，如今封關前的量縮更像是一種高檔沉澱，而不是轉弱訊號。