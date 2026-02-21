周一台股有機會漲900點？記憶體會噴、台幣貶…郭哲榮：拉回是最後上車機會

分析師郭哲榮在最新影音中開宗明義指出，過年期間市場雖有GDP不如預期、核心PCE偏高等數據干擾，加上川普關稅遭判違憲的盤中變數，但最終市場仍收漲。他給出的結論相當直接：「記憶體會噴、台幣會扁、美債會漲。」

過年期間美股表現並不突出。納斯達克與費半「其實沒什麼動」，台積電ADR也幾乎持平，「基本上就是平」，沒有明顯方向。若單看ADR，周一台積電未必會大漲。

不過亞洲市場出現明顯差異。韓國股市大漲約8.4%，其中海力士漲約10%，三星持續走強，美光與Sandisk也上揚，記憶體族群成為焦點。他直言，中實戶、大戶與主力「一定會參與記憶體」，這波行情重心已轉向相關族群。

若以富時指數期貨來看，漲幅約2.7%。在目前指數水位下換算，台股有機會出現約900點的漲幅。富時指數中台積電占比約21%，與加權指數及元大台灣50（0050）的權重結構不同，因此可能出現「台積電沒什麼動，但其他權值與題材股上漲」的狀況。

成交市值方面，他也比較台積電ADR與富時指數期貨，指出ADR的成交規模相對更大，市場影響力較高。不過韓股強勢與富時指數走升仍是事實，因此周一開盤漲的機率偏高。

至於後市，他坦言「漲很多了」，隨時都有拉回機率。若出現回檔，反而可能成為最後上車機會。今年高點三萬六、三萬七甚至四萬點並非不可能，但過程不會一路直線上攻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。