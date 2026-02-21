美國最高法院裁定川普關稅無效 法人：台股小利多

美國最高法院20日裁定，總統川普去年實施廣泛的全球性關稅無效。對此，群益投顧總經理范振鴻認為，這對於下週一（23日）台股金馬年新春開紅盤，可望帶來小利多。

范振鴻分析，台灣主要輸美項目包括半導體、電子零組件等，原本就豁免關稅，這部分不受影響；主要受惠是傳產股，像成衣、製鞋等族群有機會受惠。

整體而言，范振鴻認為此次美國最高法院判決對等關稅無效，對台股是小利多，真正影響比較大，還是市場怎麼解讀輝達（NVIDIA）財報。

美國最高法院裁定出爐後，週五美股收紅，道瓊工業指數上漲230.81點或0.47%，收在49625.97點。標普500指數漲47.62點或0.69%，收6909.51點。以科技股為主的那斯達克指數上漲203.34點或0.90%，收在22886.07點。費城半導體指數上漲87.11點或1.07%，收8260.42點。

不過川普隨即回應將課徵新關稅，市場陷入觀望，觀察對於關稅敏感度較高的零售、服飾業，運動用品商耐吉（Nike）盤中股價一度飆漲4.3%至68.49美元，但隨後迅速翻黑，終場下跌0.21美元或0.32%，收65.4美元；沃爾瑪（Walmart）終場股價也下跌1.88美元或1.51%，收122.99美元。

AI仍是盤面焦點，輝達（NVIDIA）上漲1.92美元或1.02%，收189.82美元；記憶體模組廠Sandisk勁揚28.88美元或4.65%，收649.97美元；台積電ADR漲10.15美元或2.82%，收在370.54美元。

第一金投信基金經理人張正中分析，美國4大CSP（雲端服務供應商）已定調今年資本支出持續擴張，合計達到6600億美元，年成長約6成，張正中認為這股動能可望為台股AI供應鏈帶來源源不絕的訂單，持續提升業績表現。