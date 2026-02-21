重量級法說 點多頭火種

台股年後買盤回歸，可望延續震盪偏多走勢。法人指出，台達電（2308）、玉山金等重量級公司將接連舉行法人說明會，隨人工智慧（AI）需求持續熱絡及台美簽署貿易協定，預料樂觀氛圍將有助點燃多頭火種，引領大盤攻向34,000點整數關卡。

凱基投顧董事長朱晏民、第一金投顧董事長黃詣庭認為，台積電中長期營運展望優於預期、美系大型雲端服務供應商（CSP）調高資本支出、台美貿易協定完成簽署等，將帶動企業獲利及估值持續上修，基本面支撐台股多頭趨勢不變。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股挾充沛內資，記憶體、半導體先進製程、印刷電路板（PCB）、被動元件等主流族群輪流點火，連低基期的塑化、鋼鐵股亦開始啟動補漲走勢，若欣興、台達電、緯穎等重量級公司釋出正面指引，將有助提振多頭士氣，力助大盤向上墊高。