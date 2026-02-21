台股五盛事 預約元宵行情

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股年後五大重磅盛事陸續登場，包括輝達財報、MWC展、美銀亞洲科技論壇、輝達GTC大會、2026太空衛星年度大展。聯合報系資料照
台股年後五大重磅盛事陸續登場，包括輝達財報、MWC展、美銀亞洲科技論壇、輝達GTC大會、2026太空衛星年度大展。法人看好，五大利多題材連發，將激勵資金湧入相關供應鏈，添增元宵行情多頭氛圍。

凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利分析，封關期間除應材外，觀察美股七巨頭股價大致處於盤整階段，台股具AI軍火供應商角色，資本支出提高仍具正面效益。

年後登場五大重磅盛事
台新投顧副總經理黃文清表示，統計近十年台股無論開紅盤日，甚至到元宵節前後上漲機率達70%至80%，操作選股不選市，考量資金持續輪動，除密切關注國內外政經變數外，2月26日輝達財報，及3月多項重磅盛事陸續登場，相關利多題材將是多頭續攻的有利憑藉。

美股七巨頭中，僅剩輝達財報尚未揭露，市場除聚焦營收獲利數據能否超越財測高標、未來展望及AI變現疑慮外，最新傳出投資Open AI達300億美元，亦為熱議話題。

全球規模最大的世界行動通訊大會MWC，預計3月2日至5日舉辦，台灣有中華電信（2412）為首的國家隊，及聯發科、光寶科、技嘉等科技大廠個別與會。

美銀亞洲科技論壇是亞太最大科技論壇，預計3月中旬上場，往年都會邀請上百家台股上市櫃公司及日、韓、陸等海外企業參加。

輝達GTC大會預計3月16日至19日舉行，輝達執行長黃仁勳將發表主題演說，並揭曉次世代AI架構及GPU技術，機器人等終端應用進展同樣受到矚目。3月23日至26日舉辦的2026太空衛星年度大展，勢必成為市場議題，華通、燿華、昇達科等相關概念股整理後可望再度轉強。

