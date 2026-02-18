台鏈喜訊！Meta大買輝達晶片 採購數百萬顆AI產品與CPU

雲端巨頭Meta宣布，將採購輝達數百萬顆晶片，金額高達數十億美元，不僅涵蓋輝達下世代Vera Rubin晶片，也包括單獨採購輝達Grace中央處理器（CPU），用以安裝在Meta自家伺服器。

這意味Meta即便全力衝刺自研AI晶片，也持續擴大與輝達合作。法人看好，Meta大買輝達晶片，後續對伺服器代工需求同步激增，為鴻海（2317）、廣達、緯創及英業達等協力廠金馬年帶來更多商機。

Meta與輝達並未公布這次合約細節，此次合作案焦點之一，是Meta成為第一家單獨採購輝達Grace CPU並用於自家伺服器的大廠，顯示輝達大幅調整銷售策略，也代表輝達正攻向目前由英特爾和超微主導的領域，同時也為大型資料中心營運商（如亞馬遜旗下的AWS）自行研發的晶片，提供另一種選擇。

輝達面臨超微等對手，以及Google、微軟、亞馬遜等客戶競爭，分析師認為，這宗合約來得正是時候。

Meta持續強化投資，預估今年資本支出約1,620億美元至1,690億美元，其中，AI相關資本支出預料介於1,150億美元至1,350億美元，比市場分析師的平均預期高出20％，並較去年的720億美元提高60％至88％，雙創新高。

Meta執行長祖克柏計劃今年在世界各地興建資料中心、推出新的先進AI模型，並進一步整合AI與核心的廣告事業，Meta計劃在未來十年打造數十GW的AI算力，還要興建數百GW以上。

輝達加速運算副總裁巴克17日表示：「CPU處理的工作負載種類繁多，我們發現Grace是一款極其出色的後端資料中心CPU」，「處理這些後端工作時，每瓦效能可達兩倍之多」。

巴克表示，這類晶片的用途正持續增加。身為臉書與Instagram（IG）的母公司，Meta 除了自行使用這些晶片，也將依賴其他公司提供的輝達架構運算能力。

美國AI晶片市場正走向戰國時代。Google、亞馬遜與微軟近月來都宣布自己設計的新晶片，OpenAI也和博通共同研發晶片，並與超微達成大量採購合約。Meta本身也投資研發數種AI晶片，祖克柏已表示將研發自有的處理器，以降低運算成本，但遭到一些技術上的挑戰，因此推出時間延後。

其他科技巨擘的晶片發展方向是以GPU為主，能夠承擔起訓練最大型AI模型的任務；但各大科技業者的模型愈來愈轉向「推理式」工作負擔，就是運作AI模型流程。

Creative Strategies執行長巴加林指出，「Meta此刻為何會布建輝達的CPU，是最耐人尋味的問題。AI目前處於訓練時代，但正轉向推理時代，需要完全不同的做法」。

許多新創企業也供應推理式模型專用的晶片，可能威脅輝達的市場地位；去年12月輝達就曾從推理晶片公司Groq挖角，以鞏固市場地位。