複委託雖具便利性 投資人防五大錯誤

隨著全球投資視野開闊，台灣投資人布局海外資產的熱度持續攀升。投資人若僅憑熱度搶進而忽略細節，往往會付出不必要的成本。法人指出，複委託雖具便利性，但投資人應留意以下「五大常見錯誤」，以確保獲利不被隱形成本稀釋。

一、忽略匯率波動的雙向侵蝕：複委託交易以外幣計價，投資人除看標的漲跌，更要計算「匯差」。許多投資人在新台幣強勢時未進場換回，卻在標的大漲但台幣同時貶值時才換回，導致利潤被匯兌損失抵銷。

二、忽視「低消」門檻與頻繁換股：複委託的手續費結構多設有「最低手續費（低消）」。若小額頻繁進出，單次交易成本比率可能高達1％以上。理財專家建議，應採取長線布局，或善用券商推出的「定期定額」優惠，以降低單筆成本衝擊。

三、未充分了解稅務成本：以美股為例，非美國公民需填寫W-8BEN表單，現金股利通常會被預扣30％的資本利得稅。投資人若選擇高配息標的，卻未將稅務成本納入預算，實質報酬率恐不如預期。

四、忽略海外市場的交易規則差異：海外市場（如美股、港股）的交易時間、漲跌幅限制及交割制度與台股大相逕庭。例如美股無漲跌幅限制，市場波動劇烈時，若投資人未設定止損或過度槓桿，極易面臨巨大風險。

五、資訊取得遲滯與不對稱：海外公司財報、重大事件資訊多為英文且有時差。投資人若僅依賴過時的中文編譯新聞，容易在市場轉折點反應過慢。