複委託雖具便利性 投資人防五大錯誤

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

隨著全球投資視野開闊，台灣投資人布局海外資產的熱度持續攀升。投資人若僅憑熱度搶進而忽略細節，往往會付出不必要的成本。法人指出，複委託雖具便利性，但投資人應留意以下「五大常見錯誤」，以確保獲利不被隱形成本稀釋。

一、忽略匯率波動的雙向侵蝕：複委託交易以外幣計價，投資人除看標的漲跌，更要計算「匯差」。許多投資人在新台幣強勢時未進場換回，卻在標的大漲但台幣同時貶值時才換回，導致利潤被匯兌損失抵銷。

二、忽視「低消」門檻與頻繁換股：複委託的手續費結構多設有「最低手續費（低消）」。若小額頻繁進出，單次交易成本比率可能高達1％以上。理財專家建議，應採取長線布局，或善用券商推出的「定期定額」優惠，以降低單筆成本衝擊。

三、未充分了解稅務成本：以美股為例，非美國公民需填寫W-8BEN表單，現金股利通常會被預扣30％的資本利得稅。投資人若選擇高配息標的，卻未將稅務成本納入預算，實質報酬率恐不如預期。

四、忽略海外市場的交易規則差異：海外市場（如美股、港股）的交易時間、漲跌幅限制及交割制度與台股大相逕庭。例如美股無漲跌幅限制，市場波動劇烈時，若投資人未設定止損或過度槓桿，極易面臨巨大風險。

五、資訊取得遲滯與不對稱：海外公司財報、重大事件資訊多為英文且有時差。投資人若僅依賴過時的中文編譯新聞，容易在市場轉折點反應過慢。

市場 美股

延伸閱讀

想投資美股不敢下手？2026網友最怕的五大問題與複委託券商排行完整解析

記憶體股下跌⋯杜金龍反勸上車！網酸「面板2.0」：找人接盤

元富證春節美股複委託不打烊 推精選標的手續費均一價

00924輸…VOOG扛匯損+30％股息稅照贏！竹軒：現在複委託很方便了

相關新聞

台積電ADR華爾街「堅定看多」 平均目標價424美元

儘管台積電ADR於13日小幅回落，上周仍累計大漲5%，華爾街頂尖分析師更是「堅定看多」後市，普遍給予「強力買進」評級，並...

台股金馬年挑飆股 五大投顧點將 三大族群後市表現佳

台股金馬年受惠AI強勁需求，法人圈陸續上調今年上市櫃公司獲利至5.4兆元，指數高點最高上看39,000點後，凱基、富邦、...

金馬年布局 三類投資人「看貝他值」找速配標的

隨著馬年即將到來，市場投資人關注該怎麼投資布局。法人建議，投資人應根據各自的投資屬性進行選股，不論是成長型、穩健型、還是...

「穩配秒填」十檔錢景亮 旺矽、十銓等市場上的金雞母

進入馬年投資市場，選股不再只靠運氣，回歸基本面與配息實力才是長線獲利的關鍵。對於追求穩健回報的「存股族」而言，能夠連續五...

征戰國際股市 複委託助攻 搶攻商機各券商大打手續費率折扣戰

台股農曆年假期間休市11日，但國際股市交易不打烊，即便美股大型科技股多已公布財報，基於國際情勢詭譎多變，券商建議，投資人...

搞懂制度 複委託注意四件事

人工智慧（AI）狂潮來襲，加上全球央行降息帶動國際股市多頭氣盛，要搭上這波賺錢順風車，除投資台積電等台股AI相關供應鏈外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。