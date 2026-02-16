搞懂制度 複委託注意四件事

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

人工智慧（AI）狂潮來襲，加上全球央行降息帶動國際股市多頭氣盛，要搭上這波賺錢順風車，除投資台積電（2330）等台股AI相關供應鏈外，透過券商複委託下單直接買進輝達（NVIDIA）等美股七巨頭更是時勢所趨，券商提醒投資人透過複委託下單前要留意四件事。

所謂複委託是指投資人透過台灣券商下單，再由券商轉委託海外合作券商買賣美、日、港等海外市場股票或ETF，包括掛單、退稅等整個交易都由券商協助處理。

券商分析，複委託七大優點除擁有具QI資格業者，美股退稅更容易外，還包括輕鬆操作跨國投資、金管會監管保障投資權益、介面熟悉容易操作、資金不必匯出國外、遇到問題有專人協助、沒有繼承問題等優點。

相對來看，透過國內券商的複委託亦有費用相對較高、投資標的數量有限制、操作功能較少、僅提供當日委託單等四大限制。

券商表示，複委託交易必須注意事項有四，首先是可選擇外幣或新台幣交割，但選定後不能隨意交換使用。其次是海外市場大多無漲跌幅限制，但漲跌達某個限定目標時有「熔斷機制」。第三是海外股市交易單位通常是1股或100股。

第四是交易時間，各國大不相同，最熱門的美股交易時間分為夏令及冬令，夏令時間為晚上9時30分至凌晨4時、冬令時間為晚上10時30分至凌晨5時；港股交易時間分為早盤9時30分至12時，午盤則為下午1時至4時。

