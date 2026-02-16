征戰國際股市 複委託助攻 搶攻商機各券商大打手續費率折扣戰

台股農曆年假期間休市11日，但國際股市交易不打烊，即便美股大型科技股多已公布財報，基於國際情勢詭譎多變，券商建議，投資人可透過開立的複委託帳戶因應市場行情變化，掌握布局良機。

為搶攻投資人在農曆春節假期複委託商機，各券商大打手續費率折扣戰，永豐金證券2026年一開年率先推出美股當月交易額5萬美元以下降至千分之0.8，市占龍頭國泰證券緊接著降至同樣水準，且無交易金額限制，富邦證券針對去年未交易美股既有客戶，在富邦AI PRO平台下單5萬美元以內，僅收千分之0.6。

台股2月11日金蛇年封關，23日金馬年開紅盤，期間含周末假期在內共有11日無法交易，由於近年來全球人工智慧（AI）、半導體供應鏈連動密切，農曆年假期間美股、日股甚至港股走勢，勢必成為市場投資人關注焦點。

統一投顧董事長黎方國指出，美股七巨頭中，微軟、蘋果、亞馬遜、特斯拉、Alphabet、Meta等已在封關前公布財報，輝達則於紅盤後才會揭露，但美伊地緣政治風險、印度立百病毒、川普投顧訊號頻發等，將持續干擾美股走勢，進而牽動台股年後紅盤表現。

大型券商主管表示，受惠海外投資熱潮延續，2025年複委託交易金額衝上10.7兆元歷史新猷。

其中，美國以8.3兆元、占比77.9%遙遙領先，預料在AI、聯準會降息等題材不虞匱乏下，封關期間美股交投續熱可期，可多觀察台積電ADR走勢及美國總經數據。

券商統計，以近來美股複委託交易來看，輝達、特斯拉、台積電ADR等仍是市場追捧個股，QQQ、VT、SPY、VOO、VGT、XLK、SMH、IYW、DRIV、XLP、XLV等權值、科技、民生消費、醫療相關ETF，則為主要熱門標的。

考量股市漲多震盪加劇，券商主管說，雖然台股休市，只要美股、日股、港股正常交易，都可利用複委託在國外交易時段靈活調整投資部位，資深投資人甚至可透過多空皆宜的ETF，搭配不同交易策略，適時調整資產配置。