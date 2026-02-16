聽新聞
「穩配秒填」十檔錢景亮 旺矽、十銓等市場上的金雞母

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

進入馬年投資市場，選股不再只靠運氣，回歸基本面與配息實力才是長線獲利的關鍵。對於追求穩健回報的「存股族」而言，能夠連續五年穩定配息，且具備快速填息能力的個股，無疑是市場上的金雞母。據統計，旺矽（6223）、十銓（4967）、創意（3443）等十檔近五年「穩配秒填」的優質標的，展現出強大的防禦力與成長動能。

法人指出，探針卡大廠旺矽以平均僅需1.2天的填息速度奪冠，其近五年平均發放現金股利7.8元，顯示出市場對其營運前景的高度信心，低接卡位買盤踴躍。緊隨其後的是記憶體廠十銓與濾光片廠統新，平均填息天數分別為2.5天與2.6天。

這些個股之所以受市場青睞，除提供穩定的現金流，更具備「秒填」的實力，讓投資人能在極短時間內將股利入袋，避免「賺了股息、賠了價差」的風險。

除填息速度快，這十檔個股在除息後的股價表現同樣吸睛。熱交換器大廠高力近五年除息至當年底的平均漲幅高達87.07％，表現最為強勁；PCB廠金像電也不遑多讓，平均漲幅達77.66％。此外，半導體設備廠致茂、散熱模組廠健策，近五年除息後平均漲幅均突破40％。

台新投顧副總經理黃文清指出，這反映出這類標的多具備產業領先地位或強勁的成長題材，如AI、高效能運算等，使其在配息後能迅速吸引買盤進駐，進一步推升股價。

法人也提醒，存股族應優先鎖定具備長期競爭力、且配息紀錄穩健的標的。

