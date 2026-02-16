金馬年布局 三類投資人「看貝他值」找速配標的

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

隨著年即將到來，市場投資人關注該怎麼投資布局。法人建議，投資人應根據各自的投資屬性進行選股，不論是成長型、穩健型、還是保守型的投資人，都有相應適合的選股方向。

法人建議，金馬年布局，投資人可根據貝他值（Beta）、配合各自的投資屬性進行選股。

貝他值（Beta）是用來衡量單一股票相對總體市場如大盤指數波動幅度的指標，數值大於1表示波動大於大盤，適合積極型或成長型的投資人；等於1表示波動與大盤同步，適合穩健型投資人；小於1則適合保守型投資人。

經過CMoney篩選，貝他值大於1、且今年來三大法人買超，帶動同期間股價漲幅逾12%、擊敗大盤前五大個股，分別是聯亞（3081）、高力（8996）、穩懋（3105）、欣興（3037）。由於這些個股股價波動大，但報酬率也高，適合積極型投資人布局。

而貝他值在1附近（大於0.95、小於1.05）、且今年來三大法人買超，同期間股價漲幅也擊敗大盤的前五大個股，分別是世界、金寶、亞力、康舒等。由於這些個股股價波動適中，因此適合穩健型的投資人持有。

至於貝他值小於1、且今年來獲三大法人買超前五大個股，分別有卜蜂、大江、台塑、美時等。儘管這些個股波動小於大盤，不過相關利多護體，今年來獲法人青睞，推升股價表現亮眼，適合保守型投資人介入。

法人指出，今年台股長線行情看俏。企業獲利紛獲上調，及AI暢旺嘉惠台積電為首的台系供應鏈，今年台股將「萬馬奔騰」。

個股

延伸閱讀

香港馬年賀歲愈夜愈精彩！花車遊行、煙花匯演、迪士尼「奇妙年年」

福斯商旅迎馬年！春節營業時間調整、24小時免付費客服專線春節服務不間斷

馬年無春不宜婚? 專家闢謠「網路炒作」無科學依據

外交部馬年賀歲短片 林佳龍期許台灣更自信走向世界

相關新聞

台積電ADR華爾街「堅定看多」 平均目標價424美元

儘管台積電ADR於13日小幅回落，上周仍累計大漲5%，華爾街頂尖分析師更是「堅定看多」後市，普遍給予「強力買進」評級，並...

台股金馬年挑飆股 五大投顧點將 三大族群後市表現佳

台股金馬年受惠AI強勁需求，法人圈陸續上調今年上市櫃公司獲利至5.4兆元，指數高點最高上看39,000點後，凱基、富邦、...

金馬年布局 三類投資人「看貝他值」找速配標的

隨著馬年即將到來，市場投資人關注該怎麼投資布局。法人建議，投資人應根據各自的投資屬性進行選股，不論是成長型、穩健型、還是...

「穩配秒填」十檔錢景亮 旺矽、十銓等市場上的金雞母

進入馬年投資市場，選股不再只靠運氣，回歸基本面與配息實力才是長線獲利的關鍵。對於追求穩健回報的「存股族」而言，能夠連續五...

征戰國際股市 複委託助攻 搶攻商機各券商大打手續費率折扣戰

台股農曆年假期間休市11日，但國際股市交易不打烊，即便美股大型科技股多已公布財報，基於國際情勢詭譎多變，券商建議，投資人...

搞懂制度 複委託注意四件事

人工智慧（AI）狂潮來襲，加上全球央行降息帶動國際股市多頭氣盛，要搭上這波賺錢順風車，除投資台積電等台股AI相關供應鏈外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。