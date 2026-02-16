金馬年布局 三類投資人「看貝他值」找速配標的

隨著馬年即將到來，市場投資人關注該怎麼投資布局。法人建議，投資人應根據各自的投資屬性進行選股，不論是成長型、穩健型、還是保守型的投資人，都有相應適合的選股方向。

法人建議，金馬年布局，投資人可根據貝他值（Beta）、配合各自的投資屬性進行選股。

貝他值（Beta）是用來衡量單一股票相對總體市場如大盤指數波動幅度的指標，數值大於1表示波動大於大盤，適合積極型或成長型的投資人；等於1表示波動與大盤同步，適合穩健型投資人；小於1則適合保守型投資人。

經過CMoney篩選，貝他值大於1、且今年來三大法人買超，帶動同期間股價漲幅逾12%、擊敗大盤前五大個股，分別是聯亞（3081）、高力（8996）、穩懋（3105）、欣興（3037）。由於這些個股股價波動大，但報酬率也高，適合積極型投資人布局。

而貝他值在1附近（大於0.95、小於1.05）、且今年來三大法人買超，同期間股價漲幅也擊敗大盤的前五大個股，分別是世界、金寶、亞力、康舒等。由於這些個股股價波動適中，因此適合穩健型的投資人持有。

至於貝他值小於1、且今年來獲三大法人買超前五大個股，分別有卜蜂、大江、台塑、美時等。儘管這些個股波動小於大盤，不過相關利多護體，今年來獲法人青睞，推升股價表現亮眼，適合保守型投資人介入。

法人指出，今年台股長線行情看俏。企業獲利紛獲上調，及AI暢旺嘉惠台積電為首的台系供應鏈，今年台股將「萬馬奔騰」。