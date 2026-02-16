台股金馬年挑飆股 五大投顧點將 三大族群後市表現佳

台股金馬年受惠AI強勁需求，法人圈陸續上調今年上市櫃公司獲利至5.4兆元，指數高點最高上看39,000點後，凱基、富邦、台新、統一、永豐五大投顧，看好先進製程及先進封裝、ASIC、AI伺服器三大族群後市表現。

台積電（2330）在元月法說會內容遠優於市場預期，多家大型法人機構上修全年每股純益（EPS）目標，由原本預估的82~85元，一口氣調高至90~95元區間，也就是台積電今年獲利較原本預估值增加約逾4,000億元。

反應在上市櫃公司整體獲利，原本大型法人機構看好今年獲利將由去年的4.4兆元、成長至4.8~5兆元後，疊加台積電最新預估數下，最新預估今年獲利將上修至5.2~5.4兆元，以中值計算，年成長幅度有望達20.4%。法人機構將原本看好的全年指數高點33,000~34,000點，上調至35,000~37,000點，部分機構甚至將目標上修至37,000~39,000點。

台股雖已在歷史新高區，但回歸基本面，凱基、富邦、台新、永豐、統一五大投顧看好三大族群今年表現。第一，晶圓代工及半導體設備先進製程與先進封裝，隨台積電先進製程產能已滿載至明年，將推動客戶加速轉換至先進節點下，有利先進製程及先進封裝廠今年營收及獲利改善。

第二，ASIC方面，Meta、微軟、亞馬遜、谷歌四大雲端服務業者（CSP）去年AI資本支出達3,350億美元、年增74.1%，今年有望達4,550億美元、年增21%，ASIC將受惠AWS、Google、CSP、MSFT及Meta等自研晶片，將帶動台股供應鏈今年營運表現。

第三，AI伺服器方面，資料中心支出依舊強勁，隨著GB300進入量產，加上ASIC今年放量，整體獲利動能佳，且AI伺服器為台美協議達成的最大贏家。