挪威主權基金重押金融股 彰銀、台企銀等獲加碼

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
挪威主權基金重押金融股。路透

台股重量級外資--挪威主權基金至去年底投資部位除囊括13家金控以外，金融股投資名單還包括彰銀（2801）、台企銀（2834）、上海商銀（5876）、台中銀（2812）、遠東銀（2845）、聯邦銀（2838）、王道銀（2897），以及中租-KY（5871）、和潤企業（6592）及裕融（9941），其中遠東銀及中租下半年獲加碼，另則清倉三商投控（2905）、三商壽（2867）、高雄銀（2836）。

由挪威中央銀行投資專戶（NBIM）管理的挪威政府全球養老基金，迄2025年底基金資產約20兆挪威克朗（約2兆美元），為全球最大的主權財富基金。長年來在台股各大金融股十大股東名單中可見其身影。

資料顯示，截至2025年底，挪威央行主權基金持有銀行股包括彰銀、台企銀、上海商銀、台中銀、遠東銀聯邦銀及王道銀，與上半年相較，遠東銀持股比率由0.64%升至0.69%。

原本持股名單無聯邦銀，下半年起則建倉，持股0.28%，其餘均呈減碼態勢，原有0.17%的高雄銀更已出清持股。

此外，挪威主權基金對租賃三雄均有投資，與上半年相較，對中租控股（中租-KY）持股由0.88%升至0.90%，是唯一加碼；和潤企業由0.31%降至0.26%；裕融由0.82%降至0.76%。另還持有群益證、統一證及新光產險。

挪威主權基金投資更囊括13家金控，下半年起對金融股明顯呈減碼態勢，不過，值得注意的是，金控雙雄國泰金和富邦金是唯二增持的金控，其中對國泰金持股比重由0.64%增至0.77%；富邦金由0.83%增至0.89%。

形成鮮明對比的是國票金，持股比重由1.16%大減至0.28%，此期間也正逢公股行庫及台鋼等各路人馬搶進國票金之時，挪威央行大力度出清持股。

AI需求強勁！這十檔個股獲外資法人大幅上調目標價 調幅最高達194%

AI需求強勁，台股相關族群及個股獲利及前景優，外資最近持續調高目標價。其中，以缺貨概念股最受矚目，尤其是景碩（3189）...

台股紅盤勝率衝九成！電子零組件翻倍稱王 第2季整理期成黃金介入點

台股蛇年再度繳出亮眼成績單，展望金馬年台韓等新興市場能持續受益於AI產業鏈需求擴張，出口動能推升企業獲利成長，在此背景下...

台美貿易協議有望助攻！金蛇年飆萬點 市值型ETF全線噴發

台股蛇年亮麗封關，飆漲10,080點、漲幅42.8%，再創最大漲點及漲幅，進而帶動六檔台股純市值型ETF跟隨大盤上揚，後...

AI需求強勁…漲價概念股 Q1不看淡

AI需求強勁，帶動被動元件、銅箔基板（CCL）、載板、記憶體等多項電子元件漲價。法人看好，在相關漲價效應帶動下，相關族群...

法人看台股 AI 是主旋律 大盤目標指數上看39K

躍入金馬年，即使AI題材在金蛇年已圍繞台股一整年，凱基投顧董事長朱晏民認為，金馬年主軸仍與AI相關，同時AI效應也將外溢...

