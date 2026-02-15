挪威主權基金重押金融股 彰銀、台企銀等獲加碼

台股重量級外資--挪威主權基金至去年底投資部位除囊括13家金控以外，金融股投資名單還包括彰銀（2801）、台企銀（2834）、上海商銀（5876）、台中銀（2812）、遠東銀（2845）、聯邦銀（2838）、王道銀（2897），以及中租-KY（5871）、和潤企業（6592）及裕融（9941），其中遠東銀及中租下半年獲加碼，另則清倉三商投控（2905）、三商壽（2867）、高雄銀（2836）。

由挪威中央銀行投資專戶（NBIM）管理的挪威政府全球養老基金，迄2025年底基金資產約20兆挪威克朗（約2兆美元），為全球最大的主權財富基金。長年來在台股各大金融股十大股東名單中可見其身影。

資料顯示，截至2025年底，挪威央行主權基金持有銀行股包括彰銀、台企銀、上海商銀、台中銀、遠東銀聯邦銀及王道銀，與上半年相較，遠東銀持股比率由0.64%升至0.69%。

原本持股名單無聯邦銀，下半年起則建倉，持股0.28%，其餘均呈減碼態勢，原有0.17%的高雄銀更已出清持股。

此外，挪威主權基金對租賃三雄均有投資，與上半年相較，對中租控股（中租-KY）持股由0.88%升至0.90%，是唯一加碼；和潤企業由0.31%降至0.26%；裕融由0.82%降至0.76%。另還持有群益證、統一證及新光產險。

挪威主權基金投資更囊括13家金控，下半年起對金融股明顯呈減碼態勢，不過，值得注意的是，金控雙雄國泰金和富邦金是唯二增持的金控，其中對國泰金持股比重由0.64%增至0.77%；富邦金由0.83%增至0.89%。

形成鮮明對比的是國票金，持股比重由1.16%大減至0.28%，此期間也正逢公股行庫及台鋼等各路人馬搶進國票金之時，挪威央行大力度出清持股。