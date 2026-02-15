聽新聞
AI需求強勁…漲價概念股 Q1不看淡

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

AI需求強勁，帶動被動元件、銅箔基板（CCL）、載板、記憶體等多項電子元件漲價。法人看好，在相關漲價效應帶動下，相關族群本季有望淡季不淡。

上游IC設計業方面，預期將因封裝與成熟製程漲價，同步出現調升報價以反映成本的趨勢；被動元件漲價潮不斷，繼去年的鉭電容、今年的晶片電阻與磁珠陸續漲價後，市場用量最大的積層陶瓷電容（MLCC）日前也接棒調升報價。

隨著鉭電容、晶片電阻、磁珠、MLCC等四大被動元件廠主力產品線報價全數調升，業界看好國巨（2327）為本土被動元件龍頭，掌握所有產品線，將優先受惠，華新科（2492）、大毅（2478）等將沾光。

銅箔基板同樣吹響漲價號角，尤其關鍵原料玻纖布大缺貨，蘋果、輝達、Google、亞馬遜等都加入搶料行列。法人分析，AI熱潮推升需求，搶料風潮下，相關業者身價跟著水漲船高。

AI需求強勁！這十檔個股獲外資法人大幅上調目標價 調幅最高達194%

AI需求強勁，台股相關族群及個股獲利及前景優，外資最近持續調高目標價。其中，以缺貨概念股最受矚目，尤其是景碩（3189）...

台股紅盤勝率衝九成！電子零組件翻倍稱王 第2季整理期成黃金介入點

台股蛇年再度繳出亮眼成績單，展望金馬年台韓等新興市場能持續受益於AI產業鏈需求擴張，出口動能推升企業獲利成長，在此背景下...

台美貿易協議有望助攻！金蛇年飆萬點 市值型ETF全線噴發

台股蛇年亮麗封關，飆漲10,080點、漲幅42.8%，再創最大漲點及漲幅，進而帶動六檔台股純市值型ETF跟隨大盤上揚，後...

挪威主權基金重押金融股 彰銀、台企銀等獲加碼

台股重量級外資--挪威主權基金至去年底投資部位除囊括13家金控以外，金融股投資名單還包括彰銀、台企銀、上海商銀、台中銀、...

法人看台股 AI 是主旋律 大盤目標指數上看39K

躍入金馬年，即使AI題材在金蛇年已圍繞台股一整年，凱基投顧董事長朱晏民認為，金馬年主軸仍與AI相關，同時AI效應也將外溢...

