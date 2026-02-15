AI需求強勁…漲價概念股 Q1不看淡

AI需求強勁，帶動被動元件、銅箔基板（CCL）、載板、記憶體等多項電子元件漲價。法人看好，在相關漲價效應帶動下，相關族群本季有望淡季不淡。

上游IC設計業方面，預期將因封裝與成熟製程漲價，同步出現調升報價以反映成本的趨勢；被動元件漲價潮不斷，繼去年的鉭電容、今年的晶片電阻與磁珠陸續漲價後，市場用量最大的積層陶瓷電容（MLCC）日前也接棒調升報價。

隨著鉭電容、晶片電阻、磁珠、MLCC等四大被動元件廠主力產品線報價全數調升，業界看好國巨（2327）為本土被動元件龍頭，掌握所有產品線，將優先受惠，華新科（2492）、大毅（2478）等將沾光。

銅箔基板同樣吹響漲價號角，尤其關鍵原料玻纖布大缺貨，蘋果、輝達、Google、亞馬遜等都加入搶料行列。法人分析，AI熱潮推升需求，搶料風潮下，相關業者身價跟著水漲船高。