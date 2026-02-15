法人看台股 AI 是主旋律 大盤目標指數上看39K

凱基 工具機迎轉機

躍入金馬年，即使AI題材在金蛇年已圍繞台股一整年，凱基投顧董事長朱晏民認為，金馬年主軸仍與AI相關，同時AI效應也將外溢到非AI族群，如通用伺服器，以及延伸到終端應用如消費性電子產品。在非電族群部分，因排擠效應而導致的缺貨，將會帶動傳統產業的漲價題材，同時受惠對等關稅落地的工具機業者也將有所轉機。

朱晏民表示，年初以來在晶圓代工龍頭法說會過後，其資本支出提高，已證實AI需求強勁；美國大型科技公司財報也顯示，資本支出增加等正面展望，因此對台股今年的獲利預估，從20%提高到30%，甚至還有上修空間。封關前因年線乖離達30%，出現過熱跡象，加上部分個股融資餘額較高，籌碼稍嫌凌亂。以及投資人因擔憂地緣政治風險（美國與伊朗），擔憂休市期間，美國總統川普可能又有新的政策與談話，獲利了結賣壓使得台股處於震盪。

不過，朱晏民認為，整體來看，今年來除AI的發展強度比預期強，包括非AI產品，如通用伺服器需求也成長，帶動相關記憶體、載板等零組件出貨成長。

中信 先進封裝鏈俏

中國信託證券投顧總經理陳豊丰指出，金馬年市場走勢跟去年會很像，劇本將是「先蹲後跳」。雖然中期可能會有10-20%的跌幅，但這只是一個「Round Trip」（來回震盪），最終將重回高點。

目前有三個風險，一是美國降息趨勢下，與日本公債利差縮減。當美日公債利差縮小到近2%時，套利交易解除的風險升高。10年期公債利差的敏感度更高，目前美日公債利差，已經屆臨警戒區。

二是台股大漲勢如破竹，但融資餘額也屢創新高，漲多之下，籌碼面目前較為不穩。三是市場對AI是否賺錢，投資回報的疑慮升高。

看好族群方面，陳豊丰認為最安全的選擇是先進封裝與其相關的光通訊、CPO、製程設備、周邊設備、先進測試設備、測試介面等供應鏈，因為高階產品更沒有做壞的本錢，且在台積電相關供應鏈本土化策略驅動下，加上有技術門檻，因此相關供應鏈還有提升市占空間。此外，也看好散熱族群研發材料提升題材，獲利有成長空間。(記者王奐敏)

華南 關注電子族群

迎戰金馬年，華南投顧董事長呂仁傑持續看好台股後市表現機會，預估金馬年加權指數會呈現雙峰的走勢，全年高點出現在第4季，指數全年高低點約6,000點空間，點名看好以AI為首的科技，適時搭配傳產股來操作。

台股利多有三，第一，AI、高效能運算與雲端資料服務需求持續攀升，有利於台灣出口動能。

第二，美國及台灣景氣續佳，台灣製造業採購經理人指數（PMI）持續回升中，中經院公布台灣最新的PMI升至57.2，則較去年12月上升1.9個百分點，連四月呈現擴張、美國則重返擴張，1月製造業PMI為52.4，優於市場預估的51.9，為去年10月以來新高。

第三，在受惠AI帶動台灣經濟高成長，主計總處公布2025年全年經濟成長率達8.63%，寫2011年來15年新高，市場仍預期2026年的經濟成長率有5%，代表台灣企業預估獲利仍有上修的空間。

在看好的族群部分，仍以電子族群為主軸，尤其看好台積電（2330）及其供應鏈，包含廠務、先進製程載具、光罩、特殊氣體、特用化學、再生晶圓等等，或是AI伺服器族群，如組裝、電源等等。(記者高瑜君)

富邦 半導體題材熱

金馬年台股仍為多頭格局，富邦投顧董事長陳奕光表示，台股最新目標指數區間大約落在36,500至38,000點，主因AI題材持續發酵、上市櫃公司企業獲利穩健，帶動半導體等科技產業成長，年中逢低布局可望受惠，年底旺季仍具想像空間，但需留意地緣政治風險。

其中，2026年企業獲利預估可達5.65兆元，有利支撐多頭格局。此外，台積電目標價上調至2,450元，仍為市場資金聚焦的核心。在整體電子股及半導體族群帶動下，台股短中線仍具想像空間，但需留意外資動向與地緣政治風險對市場情緒的影響。

富邦投顧指出，根據1月30日FedWatch Tool統計來看，2026年降息次數縮小至1至2碼，由於聯準會（Fed）主席就任時間為5月中，與市場預期2026年首度降息時點大致吻合。

策略上，富邦投顧建議，台股年中可逢低布局，年底可望出現正面效益。第1季隨公司召開董事會公布現金股利，高股息ETF換股題材激勵股價，加上AI題材發酵，市場偏多；第2季則受傳統電子「五窮六絕」影響，歷史經驗顯示拉回機率較大。(記者崔馨方)

永豐 液冷概念吸睛

展望2026年，永豐投顧總經理黃柏棠表示，台股將維持多頭格局，全年指數高點有望挑戰37,000點，建議投資人採取「逢回布局、分散配置」策略。當指數回測月線或季線支撐時，即是良好的中期進場點；配置以科技股追求成長，搭配傳產與金融股領取股息，並建議配置5%至10%黃金。

黃柏棠表示，台股這波行情背後底氣來自強勁的基本面，企業獲利成長動能將呈現「逐季加速」態勢，預估第1季獲利年成長達20%，下半年更有望突破25%。

要留意的風險是美國關稅政策可能升至14.7%，創下歷史新高，部分產業恐承壓；同時，美國期中選舉與台灣九合一選舉增添地緣政治變數，且科技股評價已處高檔，市場震盪難免。

選股方面，電子族群首選AI供應鏈，隨著AI晶片功耗提升，電源供應器規格跳升，散熱模組由氣冷轉向液冷，單位價值大增，預期相關獲利成長可達30%至50%。(記者廖賢龍)

群益 看好測試介面

台股加權指數連三年漲幅超過兩成，展望金馬年，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，加權指數上看34,000點，下檔支撐則可望在30,000點，但低點可能出現在無法預期的意外利空發生時。個股與族群分化嚴重，獲利成長性是選股關鍵。

台股在農曆年前高檔震盪，但曾炎裕認為，台股馬年開局仍可望有良好表現。大盤仍有上漲空間。大盤衝上30,000多點時，有些個股仍停留在萬點時的價位。而且，即使同為AI概念股，走勢及前景也有很大差異，重點在於獲利成長性。投資人選股時，重點應該放在獲利成長幅度，而不是獲利的絕對數字。

至於看好族群，AI仍是絕對主流。曾炎裕指出，在電子股方面，群益看好半導體、印刷電路板（PCB）、測試介面等族群。另外，記憶體族群仍受惠於缺貨題材，股價急漲後修正，可以注意跌深後的承接時機。

在非電子股方面，曾炎裕認為，可以注意塑化、鋼鐵等景氣循環股。這兩大產業的共同點都是去年很慘，通常也是股價的低點。至於航運、軍工、生技等類股，也許有波段操作機會。(記者張瀞文)