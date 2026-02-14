AI需求強勁！這十檔個股獲外資法人大幅上調目標價 調幅最高達194%

AI需求強勁，台股相關族群及個股獲利及前景優，外資最近持續調高目標價。其中，以缺貨概念股最受矚目，尤其是景碩（3189）、南電（8046）、欣興（3037）等ABF載板三雄目標價上調幅度最高，都超過100%。

外資最近釋出的研究報告顯示，景碩、南電、欣興、創意（3443）、鴻勁（7769）、信驊（5274）、聯亞（3081）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）、群聯（8299）等十檔個股獲得外資大幅調高目標價，調幅從30%到194%不等。

高盛證券指出，ABF載板供應吃緊已成趨勢，2026年下半年ABF載板供需缺口率將達10%，到2028年更可能持續擴大至42%，相關個股未來數月至數季股價上行空間大。

高盛將景碩目標價由125.68元上修到370元，上調幅度高達194.4%，評等則由「中立」調升至「買進」；欣興目標價從170元調高至370元，調幅達117.6%；南電目標價從340元調高至655元，上調幅度也超過90%。

無獨有偶，美銀證券也大幅上調南電目標價，從170元大幅上調188.2%到490元，主要看好南電在2025年開始轉機之後，2026-2027年將持續受惠於基本面復甦，不但網通／伺服器客戶需求改善，且AI特殊應用IC（ASIC）需求滿溢。美銀將南電今年預估每股稅後純益（EPS）上調47%，2027年預估EPS上調72%。

ASIC大廠創意則獲得多家外資法人競相調高目標價，主要是看好創意將受惠於AI需求暢旺，有望奪得更多先進製程專案。以目標價的調漲幅度來看，則是野村上調113.6%到2,670元最高，其次是摩根大通調高104%到1,900元、滙豐調高79%到3,120元；最高目標價則是摩根士丹利上看3,288元。

鴻勁受惠於AI晶片熱潮，又新列入MSCI成分股，Aletheia資本將鴻勁目標價由3,500元大升65%至5,800元。另外三檔千金股的升幅也都超過57%，都來自於高盛，分別是信驊目標價調高64.4%到12,000元，聯亞調高61.8%到1,403元，聯發科調升57.1%到2,200元。