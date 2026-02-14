台股紅盤勝率衝九成！電子零組件翻倍稱王 第2季整理期成黃金介入點

台股蛇年再度繳出亮眼成績單，展望金馬年台韓等新興市場能持續受益於AI產業鏈需求擴張，出口動能推升企業獲利成長，在此背景下，台股有機會持續捕捉全球基本面同步改善所帶來的成長契機，進而推升指數持續成長。

分析蛇年各類股表現，受益於AI在全球需求有增無減之下，以AI為主軸的類股強者恆強，除玻陶指數大漲139.4%，其次就是電子零組件的110.7%，半導體類股也大漲65.8%位居第三，整體電子指數蛇年漲幅57.5%，勝過加權指數的42.8%。

另外值得注意的是，OTC指數同期漲幅僅17.7%，明顯遜於加權指數逾四成的好表現。至於表現較為不佳的類股，主要集中在傳產族群，如數位雲端跌38.8%、運動休閒跌32.8%，跌幅皆超過三成。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷指出，統計近十年來春節紅盤日上漲機率達七成，且後10日的台股上漲機率更上衝至九成之多，預期有蛇年多頭加持，馬年紅盤日也能受惠於多方氣勢順利開紅盤。

楊立楷表示，蛇年台股大盤亮眼，但進一步分析盤面各類股走勢，可發現明顯的分歧走勢：以科技股為主產業漲勢凌厲，而受到關稅影響且未搭上AI列車的傳產股，則明顯弱勢。惟須留意由於台股第2季指數成長動能往往不若首季強勢，可能呈現拉回整理格局，屆時反而是逢低介入優質成長股的好時機。

相較於原用於應用端軟體的不確定性，AI時代對於算力的依賴反而更為加劇，無論AI最終取代哪些功能，其前提皆是大量的模型訓練與推論需求，這讓先進製程、高效能運算與封裝技術成為不可或缺的基礎設施，也讓台灣相關供應鏈於全球AI價值鏈中的地位不降反升。

楊立楷進一步表示，雖然近年資金明顯聚焦科技族群，然看好進入馬年之後，AI驅動的企業獲利已開始逐漸擴散至其他產業，也就是股市獲利不再僅侷限於單一產業，而是呈現更均衡的結構，台股非科技族群有望自谷底回升。