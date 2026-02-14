台美貿易協議有望助攻！金蛇年飆萬點 市值型 ETF 全線噴發

台股蛇年亮麗封關，飆漲10,080點、漲幅42.8%，再創最大漲點及漲幅，進而帶動六檔台股純市值型ETF跟隨大盤上揚，後市台美貿易協議也有望助攻。法人建議，市值型ETF適合長期持有布局核心資產，以定期定額或逢低加碼方式分散成本，享受台股成長契機。

台股市值型ETF近期隨大型權值股台積電（2330）等同步走強，統計至11日，近一周表現觀察，元大台灣50（0050）上漲5.9%居冠，富邦台50（006208）亦有5.8%。若拉長至近六月則表現最佳，0050累計漲幅達46%，006208為44.3%，明顯受惠AI與半導體族群帶動；今年來報酬則以006208的19%略勝0050的17.6%。

值得注意的是，新兵凱基台灣TOP50（009816）雖成立時間尚短，近一周漲幅仍有5.3%，更在2月以來日均量衝上27.8萬張，居同類型之冠，市場關注度與短線交易熱度快速升溫。相較之下，0050日均量約11.6萬張，仍為資金布局的核心標的。

部分策略型產品方面，保德信市值動能50（009803）結合市值與動能篩選，近六月上漲38%，今年來報酬18.9%，在震盪盤勢中展現一定抗波動能力；富邦旗艦50（009802）與聯邦台精彩50（009804）則因大型權值股權重配置差異，近六月漲幅分別為25.5%與37%。

展望長線趨勢，富邦台50（006208）經理人洪珮甄表示，國際能源署（IEA）於2025年首度針對AI資料中心進行大規模研究指出，至2030年全球資料中心用電需求將較目前翻倍。

因此，隨著AI算力基礎設施持續擴張、企業加速電氣化與製造回流趨勢升溫，資料中心與高耗能產業對可快速部署、可靠且低排放的現場供電系統需求正快速提升，看好AI用電結構轉變所帶來的長期成長動能。

凱基台灣TOP 50 ETF基金（009816）研究團隊指出，AI目前仍處於基礎建設階段，真正的應用爆發期可能落在2027至2028年，台廠憑藉先進製程技術，從代工王國晉升為AI之島，台廠供應鏈即是美國AI創新不可或缺的後盾，長線多方優勢明顯。

保德信市值動能50 ETF（009803）經理人楊立楷提醒，須留意由於台股第2季指數成長動能往往不若首季強勢，可能呈現拉回整理格局，屆時反而是逢低介入優質成長股的好時機。此外，進入馬年後，AI驅動的企業獲利已開始逐漸擴散至其他產業，台股非科技族群有望自谷底回升。

綜合聯邦台精彩50（009804）經理人周彥名、聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，台美簽署對等貿易協定不僅有助鞏固台灣在全球AI供應鏈中的戰略地位，也為出口與企業信心提供支撐。事實上，國發會設定2026年經濟成長率為4.5%，人均GDP上看42,170美元，顯示對中期景氣仍抱持審慎樂觀態度。