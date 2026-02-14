台股獲利動能再上修！作夢行情轉向「數字行情」 2月法說成風向球

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股金蛇年氣勢如虹，締造強勢封關新紀錄。根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，盤面上在資金與風格輪動下，靈活配置多效率有助於應對多變市場風格。展望後市，AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能，亦為企業獲利奠定基礎、但需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。

施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。

應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，建議把握兩大原則：首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。其次，動態配置，利用主動式ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。

方向上，從去年底到年初在作夢行情帶動下，指數續創新高；2月後，時序上適逢各公司法說與財報，轉而關注實質獲利，預期盤勢將從題材驅動的作夢行情逐步轉向開始實際檢視獲利的數字行情。

布局上，建議仍以AI供應鏈為核心，搭配2025年第4季財報與今年展望具實際獲利有望上修的族群，整體來看，2026年企業獲利預估有望大幅上修；題材面，可聚焦AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。

