金馬年看亞股 法人：新興市場成長動能具韌性

日本執政黨在眾議院選舉告捷提振日股，加上韓國股市、台股科技股續強，引領亞股漲勢。法人指出，全球正處資產再平衡階段，過去幾年累積的結構性變化，使得亞洲與新興市場的投資機會將展現新的風貌。

富蘭克林證券投顧表示，新興市場的投資機會將持續受到多項長期結構性成長主題所塑造，包含AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的成長。

其中中國大陸投資展望漸趨穩定，貿易情勢優於預期推動經濟復甦，反內卷政策與去槓桿等措施將有助改善結構問題，同時政策支持的轉向也引發投資情緒的顯著變化，先前被壓抑的評價如今正重新獲得審視，大陸的互聯網企業同樣在自建AI模型，著重於利用本土數據建構自有AI能力，為其在傳統電商業務之上再添一項新的成長引擎。

印度擁有強大的人才基礎與創新能力，過去十年政府推動大量改革，大幅提升印度長期經濟潛力，印度企業往往也能將本國強勁的成長動能轉化為企業獲利，有助支撐較高的股市評價水準。