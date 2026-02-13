台股全年展望調高 挑戰4萬點

AI需求強勁、「台美對等貿易協定」談定，法人看好台股馬年發紅包。AI需求強勁，隨先進製程與封裝、記憶體等供應鏈業績展望優於預期，加上台美關稅談判明朗，去除最大不確定性，大型法人機構全年第二度上修台股展望，最新上調上市櫃公司今年獲利上探5.7兆元、年成長三成，指數最高挑戰40K大關。

上市櫃公司1月中起召開新一季度法說會以來，AI族群展望幾乎都優於法人圈預期，使得法人機構去年第4季對今年投資展望處在尷尬處境，特別在台積電（2330）法說會公布令市場驚艷的去年第4季財報，以中值計算，今年第1季營收將擺脫過往季節循環，全季營收季增4.4%，全年營收年成長近三成後，多家法人機構幾乎立即召開內部會議上修台積電全年EPS，調高至90~95元間。

也因為台積電今年獲利遠超過法人機構間預期，連帶上修台股今年獲利與目標指數。

在先進製程與封測族群法說會後，另一個報價狂飆的記憶體，在合約價等漲勢遠超出法人圈預期，加上台美對等貿易協定加持汽車零組件、自行車、重電等今年業績加溫下，許多分析師開始新一波獲利上修潮。也因為獲利再次上修，多家大型法人機構二度上調今年指數區間，在台積電營運今年有望季季增，記憶體、台美對等貿易協定受惠股業績「共襄盛舉」中，一口氣將全年指數區間再上修至38,000~40,000點。