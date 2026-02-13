聽新聞
0:00 / 0:00
法人：台股正面效益居多 半導體、工具機、紡織等實質受惠
台美簽署「台美對等貿易協定」，法人機構表示，這不是一般貿易協定，而是一場結構性的再定價，對台股來說，將是「正面效益」遠大於「負面衝擊」的利多，包括半導體、工具機、紡織、生技等族群，將實質受惠。
法人機構分析，此次台美簽署「台美對等貿易協定」的主要影響，若以出口、進口來看，在出口產業部分，包括機械與工具產業的工具機、手工具等，以及民生工業的自行車、塑膠製品、紡織等族群，將受惠關稅15%封頂的競爭優勢。
在高科技、醫療方面，包括導航、通訊等航空器零組件，以及鋰電池、醫療器材等族群將豁免關稅，以及台積電等半導體、資通訊企業赴美設廠，所需原物料與設備也將豁免對等關稅、232關稅，具實質性重大利多。
至於在進口關稅部分，對肉食品來說，受惠成本降低的有大成（1210）、卜蜂等，餐飲的王品、漢來美食、瓦城、八方雲集等；汽車通路商汎德永業、和泰車、裕日車等可從美國進口汽車業者；受惠美系保健食品等採購成本降低的寶雅、大樹、統一超、全家、杏一等等，也屬利多。
受害族群方面，包括國內乳品（旗下酪農承受壓力）、養豬（旗下養豬事業承受價格競爭壓力）、本土製造汽車（電動車和高價車降價，對國產車造成一定程度排擠效果）等產業。
台新新光金控首席經濟學家李鎮宇表示，這次談判相當成功，其中最重要的，就是關稅從「32%+MFN（最惠國稅率）」一路談到「15%且不疊加」。這相當不容易，加上2,072項產品豁免，實質平均關稅降到12.33%。關稅大規模下降，換句話說，台灣企業原本背著一個幾乎接近36%的平均負擔在跑步，現在變成12%多。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。