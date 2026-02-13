複委託讓投資布局不中斷 凱基證券農曆春節迎馬年

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券複委託交易春節期間不打烊，滿足投資人春節期間參與國際市場的需求。凱基證券／提供

農曆春節將至，迎接馬年到來，台股自2月11日起封關休市長達11天，然而全球市場並未同步放假。近期美股科技股波動加劇、股價明顯回檔，加上國際市場不確定性升高，讓不少投資人思考是否「抱股過年」，或如何在年假期間持續關注並參與海外市場動向，成為春節市場關注焦點。

凱基證券表示，為滿足投資人春節期間掌握國際市場的需求，複委託交易服務於農曆春節期間持續運作不打烊，投資人即使在台股休市期間，仍可依市場變化彈性調整海外投資布局，不錯過重要市場時點。隨2月美股財報季陸續公布，市場擔憂AI高度競賽下科技巨頭大規模資本支出與軟體股前景發展升溫，不僅引發沉重拋售賣壓，貴金屬與虛擬貨幣等資產亦遭逢劇烈波動。凱基證券表示，投資人可善用「隨身e策略」APP的「即時美股」功能，透過每秒多次更新的即時報價行情，搭配豐富的個股資訊、技術指標與圖表分析工具，以及流暢的下單體驗與一站式帳務管理整合美股交易體驗，精準掌握美股投資機會，提高交易效率。

此外，凱基證券推出「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」活動，免登錄且不限新舊戶，活動期間內投資人每累積美股成交金額達3,000美元，即可獲得1張抽獎券；若綁定凱基銀行交割帳戶，抽獎機會再加倍，豐富獎項包含最新款iPhone 17 Pro、iPad、Apple Watch、AirPod Pro3等，為投資人增添額外驚喜回饋。活動期間內新開立台股與複委託帳戶並完成登錄者，綁定樂活投資人LINE官方帳號，可再送300元即享券，交易美股再享手續費優惠，對於有意運用年終獎金或年節資金進行規劃的投資人而言，提供多樣化彈性與回饋，協助投資人於馬年開春布局全球市場。

春節台股休市期間，凱基證券複委託交易服務不中斷，投資人可善用「隨身e策略」APP「即時美股」掌握年假期間美股表現，在馬年開春前完成美股資產的布局規劃。「買美股過好年 iPhone 17 Pro 好禮月月抽」優惠活動詳情，請洽凱基證券各分公司或活動官網：https://kgis.tw/8myrun

