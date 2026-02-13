蛇年投信十大提款名單曝光！日月光大砍346億元卻翻倍創高 誰在撐腰？

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
蛇年投信賣超金額前十大
蛇年投信賣超金額前十大

年投信「十大提款名單」揭曉，資金動向出現戲劇性反差。在投信賣超金額前十名個股中，封測龍頭日月光投控（3711）以賣超346.47億元名列第二，調節力道不小；然而，股價不跌反漲，全年強彈100.28%，收在354.5元歷史新高，成為榜單中最醒目的存在。

從三大法人資金流向觀察，這波賣壓並非市場全面看空。投信大幅調節之際，外資反向買超658.95億元、名列蛇年買超金額第三大個股，自營商亦同步加碼43.87億元，顯示資金立場明顯分歧。

市場人士分析，投信賣壓部分來自高股息ETF成分調整與持股結構重整等制度性因素；外資則鎖定AI與高效能運算（HPC）帶動的長期成長機會，在波動中積極承接。

基本面支撐是股價能夠逆勢創高的關鍵。日月光2025年先進封裝營收達16億美元，占整體封測比重由6%提升至13%，顯示高階製程需求快速放量。公司並預期2026年LEAP先進封裝營收將再翻倍至32億美元，AI應用成為推升營運的核心動能。全年EPS達9.37元，創近三年新高，也為評價提供實質支撐。

這份「提款名單」透露的不只是投信的換股軌跡，更反映市場資金的重新布局。當制度性賣壓遇上長線資金承接，籌碼結構轉換往往成為下一波行情的起點。

蛇年最具代表性的現象，或許正是這種籌碼與股價背離的走勢：投信退場、外資接手，股價卻持續改寫新高。對投資人而言，關鍵不只在誰賣出，更在於誰選擇進場，以及背後對產業趨勢的判斷。

市場

