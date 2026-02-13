AI手機元年到？專家點「鴻海集團3黑馬卡位」：Google供應鏈潛力高

最近台股最火紅的話題，莫過於受惠AI算力需求的Google TPU概念股了。像是聯發科 (2454)、欣興 (3037) 與 金像電 (2368)，皆成為市場熱情追逐的標的。

不過，這股漲勢除了聯發科相對穩健外，其餘個股在短線上的漲幅已高，令不少想進場的投資人望而卻步。

然而，隨著AI應用正逐步從雲端導入手機，我們看到了新的轉機。

特別是AI的影像修復與美化功能，精準切中了年輕族群對社群影像的需求，成為換機潮的強大拉力。隨著眾所矚目的 Google Pixel 10a即將於2026年2月18日正式開啟預購，市場也開始意識到：Google手機供應鏈的潛力與轉機，正隨著這波終端AI熱潮逐漸浮現！

Google Pixel手機的轉折契機

許多手機用戶除了看硬體規格之外，還會開始考慮「AI夠不夠聰明」Google手機最強的殺手鐧，就是那些超越傳統修圖軟體的AI圖片功能：

一鍵修圖：「魔術橡皮擦」秒殺路人、「魔術修圖」任意移動物件。 修復模糊：肖像打光與畫質修復，連舊照片都能救回。 動口不動手，修圖更簡單：支援語音/文字指令，說聲「幫我加個微笑」或「把墨鏡去掉」，AI自動搞定！

當AI從冷冰冰的數據變成日常的「修圖神器」，消費者的換機意願將迎來爆發，2026年極可能成為Google手機銷售的 「轉折元年」！

資金卡位「鴻海集團」轉機浮現

當Google AI應用越來越強，這幾檔「鴻海集團」的個股，也成了市場注目的焦點：

鴻海 (2317)

Pixel 10a的組裝核心，鴻海不只是蘋果的代工夥伴，更是Google手機代工的重要的戰友。2025年在AI伺服器訂單成長下，前三季累計EPS就高達10.38元，年增率衝破30%！

隨著今年手機導入AI應用的增加，預期在 AI表現上具備優勢的手機，銷售量有望出現明顯成長，鴻海的稼動率將維持高檔，目前本益比依然具有吸引力，先前曾統計過鴻海在2016~2025年期間，其一月上漲率僅10%，然而到了二月，投資人則可以尋找回檔後的布局機會。

新普 (6121)

穩定獲利的電池模組王－新普是標準的「穩定獲利」定存股，2025年前三季EPS飆到21.26元，已經連續7年賺進兩個股本！

不過要提醒大家，新普目前在技術型態上稍微吃虧，建議可以等它盤整一段時間、底部型態確立後再進場佈局，屬於長線存股型標的。

GIS-KY (6456)

轉機性極強的黑馬。雖然GIS去年轉盈的速度不像TPK-KY（3673）那麼快，但2025年前三季虧損已大幅收縮至0.37元。

隨著Google強化手機感測與指紋辨識規格，且預期AI的導入，有望帶動手機指紋辨識螢幕之外的應用，GIS-KY也積極布局AI眼鏡市場，成為今年的轉機之一。

此外，1月營收爆衝至60.59億、月增24%的致伸（4915），同樣屬於Google供應鏈的個股。

最後要告訴投資人，除了緊盯AI晶片與AI伺服器 的基建需求外，今年「AI應用的全面導入」更是重頭戲！當AI操作變得更簡單，這股「換機熱潮」正為許多基期尚低、具備規格升級優勢的硬體個股帶來絕佳的扭轉契機。

鴻海、GIS-KY 布局機會來了？Google Pixel平價機預購將點火！