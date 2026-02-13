毛利率站穩30%...東陽獲利高檔整理！專家：台美關稅敲定有利消除不確定性

台美對等貿易協定進入最後談判階段，市場高度關注的焦點之一，是美製汽車進口關稅是否由現行17.5％一口氣降至零。經濟部評估，即便在最極端的零關稅情境，對國內汽車產業產值影響約1％多，整體仍屬可控範圍。

為因應可能的市場變化，經濟部初步匡列約30億元專款，協助國內車廠與零組件業者強化自主研發、提升自製率與出口布局，並結合車輛中心、工研院等資源，加速轉型升級。

若美製車零關稅成真，理論上售價可望下修約5％至10％，特斯拉、福特、Jeep及部分在美設廠的歐系豪華SUV將直接受惠。

然而，關稅並非唯一成本來源，製造、運輸與貨物稅等費用仍在，業界普遍認為不至於出現大幅跳水式降價。

但過去半年因降稅預期而延後購車的觀望心理，已對車市銷量造成壓抑，若政策底定，反而有助於消除不確定性。

不過，說到汽車關稅概念股，除了車商，車用零組件也是市場關注族群。

東陽的汽車鈑金與保險桿產能高度集中在台灣，且其售後維修市場 (AM) 業務中，美國市場占比超過四成。

過去面臨高達27.5%的綜合稅率，在台美關稅協議敲定後統一降為15%，是此波政策下最純的直接受惠股，利多消息當時一度刺激股價短線漲近 20%。

把時間拉長到五年，三率的變化其實清楚呈現一段完整的經營修復循環。

2021年仍處於疫情後低基期階段，毛利率約落在18～20%，營業利益率僅2～5%，稅後淨利率也在個位數徘徊，顯示當時本業獲利能力仍偏弱，屬於循環左側的修復初期。

2022年開始情況明顯改善。毛利率逐步墊高至 23～26%，營益率從5%上升至雙位數，代表產能利用率提升與費用率改善同步發生。

真正的利潤擴張出現在2023～2024年。毛利率進一步站穩30%以上，2024年合併毛利率達33.33%，營業利益率最高來到 19～24%區間，稅後淨利率也突破20%。

這並非單純景氣反彈，而是產品組合與營運效率同步改善的結果，三率走勢一致，代表本業體質升級。

進入2025年後，三率出現回落。2025Q2～Q3毛利率由38%回落至28%，營益率降至11～17%區間，淨利率亦下修至12%左右。

但值得注意的是，即便回落，目前獲利水準仍遠高於2021年。這更像是高峰後的正常化，而非基本面崩壞。

東陽的核心業務在AM（售後維修市場），毛利率高、現金流穩定。2024年AM占比已達74%，2025年前十月進一步提升至75.28%。

因此雖然2025年第三季起年增率轉為負成長，全年累計略低於去年同期，其實是建立在 2023～2024 年高成長基期總會遇到的處境。

好消息則是OEM毛利率也從2022年6.38%，到了2025年前十月已提升至16.28%，也開始貢獻利潤。

因此，2025年的營收走勢，其實高基期後的盤整 + 結構優化，而非需求急凍。但是對於股價來說，則是幻想空間不再，而形成低檔整理。

東陽這五年的軌跡，是從低谷修復、利潤擴張，到高檔正常化的完整循環。

2025年營收整理、三率回落，並不代表競爭力消失，而是市場在消化高基期。而東陽實際上並非循環轉空，而是利潤高檔整理期 + 結構升級持續進行，更像是一家站在健康區間的成熟現金流公司，而非景氣尾聲的脆弱循環股。若台美關稅改變了東陽經營條件，市場自然會有重新評估的一天。

汽車關稅最後談判階段，車商繃緊神經，車用打底嘴角偷偷上揚？