瑞士百達：加碼全球五大產業 核心加碼科技與通訊服務

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞士百達資產管理指出，全球金融市場環境仍偏向風險資產，主要原因為流動性充裕、財政寬鬆、經濟成長前景穩健且通貨膨脹壓力溫和。因此，百達持續加碼股票、減碼債券。在全球股市中，加碼五大產業。

在產業配置方面，科技與通訊服務仍是百達的核心加碼部位，尤其偏好供應晶片、伺服器、數據中心硬體以及雲端和網路儲存設備的公司。相較之下，軟體公司則因運算成本上升及AI等級晶片和記憶體供應有限，短期內面臨壓力。

百達將工業類股調升至加碼，預期該產業將受惠於全球資本支出增加、歐洲公共支出提升及經濟成長動能強勁。

醫療保健產業則因為具備防禦性特質，能有效對抗市場下檔風險，加上估值具吸引力，因此百達持續加碼。在百達的全球估值評分卡中，該產業仍然最便宜。大型醫療與製藥公司收購小型創新企業，以取得新技術並降低成本，併購活動增加，也有助於提升價值。

百達也加碼金融股，因為可望受惠於成長動能更強勁及債券殖利率曲線更陡峭。但投資人愈來愈需要謹慎選擇標的，特別是在美國，例如美國政府推動讓金融服務更可負擔（例如限制信用卡利率和費用，或收緊房貸規範），可能壓縮銀行的收入和獲利能力。與選舉相關的言論和法律風險也可能對部分金融機構產生更大影響。

美國 市場 壓力

