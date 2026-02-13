聽新聞
投信蛇年砸錢大買這些千金股！花最多錢買台積電
蛇年精彩封關，投信在蛇年期間也砸重金大買高價股，同時也推升多檔股價達千元之上，統計投信買超金額前30名中，有9家股價超過千元，其中花最多錢買超的是台積電，為買超金額第2名，共花了705.54億元；其餘8家買入金額最多的千金股為鴻勁、信驊、致茂、穎崴、精測、世芯-KY、台達電和創意。
值得注意的是，投信砸重金買超的千元股中，信驊、穎崴、鴻勁、精測為股價排行前四名，股價也頻頻創新高，投信是重要推手。若以股價排行前十名來看，投信也大買世芯-KY和創意這兩檔ASIC股。
據統計，投信買超台積電705.54億元、鴻勁166.9億元、信驊101.41億元、致茂71.73億元、
穎崴68.16億元、精測67.88億元、世芯-KY62.6億元、台達電60.17億元、創意56.31億元。
投信蛇年買超台積電金額驚人，大幅超越第二名的鴻勁，股王信驊也是投信持續青睞的對象，推升信驊股價攻至9,725元，往萬元關卡邁進。
而外資圈馬年仍持續看好台積電、信驊、鴻勁，分別給予3,030元、13,300元、5,800元的最高目標價。亞系外資認為，AI需求持續擴張，預期2026–2027年有25%的AI算力短缺，台積電今、明年每股稅後純益（EPS）成長率為14%、19%，給予「強力看好」評級，目標價大升至3,030元。
封測廠砸錢擴產，帶動設備與廠務工程相關需求，因系統級測試（SLT）在AI ASIC中的採用率日益提高，鴻勁大幅受惠，並已取得一家美國雲端服務供應商（CSP）客戶AI ASIC的新SLT分類機（Handler）專案，預計2026年展開。
