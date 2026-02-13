快訊

醉乘客遭丟包台64慘死 冷血司機今遭檢方依遺棄致死罪起訴

小S回來了！拒絕反覆陷入低潮 宣布回歸「小姐不熙娣」

台美貿易協定簽署後車價降不降？ 賓士降、特斯拉卻不降

聽新聞
0:00 / 0:00

馬年台股開紅盤秘笈 分析師點名「4大族群是買進優選」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
蛇年台股11日封關，台積電股價漲至1915元拉抬大盤指數走高，11日收3萬3605的新高點。記者曾學仁／攝影
蛇年台股11日封關，台積電股價漲至1915元拉抬大盤指數走高，11日收3萬3605的新高點。記者曾學仁／攝影

台股年封關，指數衝高至33,605.71點收盤，創收盤新高，統計蛇年飆漲10,080.3點，漲幅42.84%，創歷來農曆年最大漲點及漲幅，統計2016年以來近10年的農曆年開紅盤日當天，勝率達7成，開紅盤後10日勝率更是高達9成；分析師直接挑明馬年的操作秘笈，開年後有四大族群是買進優選。

台股蛇年封關倒數的3個交易日合計大漲1,822.79點，封關日當天盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場則以33,605.71點作收，創收盤新高；統計蛇年大盤指數飆漲10,080.3點，以農曆年的兔、龍、蛇來看，連續3年封關日收盤都創高。

蛇年封關日上市市值109.53兆元，較龍年的75.53兆元，增加34兆元；在千金股部分，封關日千金股收盤達33檔；權王台積電（2330）收在1,915元，創收盤新高，市值增達49.66兆元，創新高，距50兆元大關僅一步之遙。

台股創高，權王台積電居首功，2025年1月22日龍年封關日台積電收盤價為1,135元，蛇年封關以1,915元收盤，蛇年大漲780元，漲幅68.72%，市值增加20.23兆元，以1元貢獻大盤指數約8.3點來計算，台積電大漲貢獻台股點數達6,474點。

台股蛇年封關表現亮眼，統計2016年以來農曆年後開紅盤的表現，近10年開紅盤日當天僅有3次下跌，勝率達7成，平均漲幅0.57%；開紅盤後10日勝率9成，平均漲幅2.26%；開紅盤後1月勝率7成，平均漲幅1.42%；開紅盤後1季的勝率為5成，平均漲幅0.13%。

證券分析師張陳浩表示，馬年仍是多頭年，開年後仍可以買進布局， 大型個股仍是首選，看好台積電、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、CCL三雄的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213），另外， PCB的金像電（2368）、散熱的奇鋐（3017）及雙鴻（3324）等，都值得關注，手上已有的投資人可以續抱或是加碼。

張陳浩強調，除了大型個股之外，年後還有3個可以買進的族群，首先是金融股，在馬年仍是降息的趨勢下， 可以續抱或是加碼，國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金等可以留意、

張陳浩說，IC設計股則有兩個族群可以關注， 一是MCU的新唐（4919）、盛群（6202）、應廣（6716），另一個是電源管理的沛亨（6291）等；還有，張陳浩看好DRAM股還有創高機會，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）等都可以留意。

台積電

延伸閱讀

又一機構加入建議買進台積電ADR行列 目標價換算台股上看2,925元

迎馬年吸人氣！遠百竹北小馬現身 媽祖、月老駐駕

台北101馬年春節走春亮點：賈董領軍舞獅賀歲，闔家漫遊皇后花園、必訪雲端秘境花園觀景台迎新春

台美貿易協定預期帶來利多 台股年後迎慶祝行情

相關新聞

馬年台股開紅盤秘笈 分析師點名「4大族群是買進優選」

台股蛇年封關，指數衝高至33,605.71點收盤，創收盤新高，統計蛇年飆漲10,080.3點，漲幅42.84%，創歷來農...

比特幣從12萬美元腰斬剩6萬！專家揭虛擬貨幣幻滅5關鍵：別跟標的談戀愛

虛擬貨幣從2023年初一路漲到2025年的第三季，從約16,500美元，一路漲到了了124,000美元，但最終卻2025年10月觸碰到最高點126,186之後，開始反轉，但到了 2026年二月，價格卻已經跌至60,000美元，價格呈現腰斬！2025年發生了什麼事情？撼動了虛擬貨幣的數位黃金地位！

台美貿易協定簽訂 法人點名這些傳產股年後可以布局

台美簽訂貿易協定，台新投顧今日最新報告分析，對於不同產業會有成本結構重組與競爭力分歧的影響。台新投顧副董事長李鎮宇說明，...

瑞士百達：加碼全球五大產業 核心加碼科技與通訊服務

瑞士百達資產管理指出，全球金融市場環境仍偏向風險資產，主要原因為流動性充裕、財政寬鬆、經濟成長前景穩健且通貨膨脹壓力溫和...

投信蛇年砸錢大買這些千金股！花最多錢買台積電

蛇年精彩封關，投信在蛇年期間也砸重金大買高價股，同時也推升多檔股價達千元之上，統計投信買超金額前30名中，有9家股價超過...

蛇年投信大買的個股 哪些外資也一起買？記憶體三檔上榜

台股2月11日收在33,605.71點，全年大漲42.84%，亮麗封關。統計投信買超張數前二十名中，外資也同賣的共有9檔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。