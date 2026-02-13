馬年台股開紅盤秘笈 分析師點名「4大族群是買進優選」

台股蛇年封關，指數衝高至33,605.71點收盤，創收盤新高，統計蛇年飆漲10,080.3點，漲幅42.84%，創歷來農曆年最大漲點及漲幅，統計2016年以來近10年的農曆年開紅盤日當天，勝率達7成，開紅盤後10日勝率更是高達9成；分析師直接挑明馬年的操作秘笈，開年後有四大族群是買進優選。

台股蛇年封關倒數的3個交易日合計大漲1,822.79點，封關日當天盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場則以33,605.71點作收，創收盤新高；統計蛇年大盤指數飆漲10,080.3點，以農曆年的兔、龍、蛇來看，連續3年封關日收盤都創高。

蛇年封關日上市市值109.53兆元，較龍年的75.53兆元，增加34兆元；在千金股部分，封關日千金股收盤達33檔；權王台積電（2330）收在1,915元，創收盤新高，市值增達49.66兆元，創新高，距50兆元大關僅一步之遙。

台股創高，權王台積電居首功，2025年1月22日龍年封關日台積電收盤價為1,135元，蛇年封關以1,915元收盤，蛇年大漲780元，漲幅68.72%，市值增加20.23兆元，以1元貢獻大盤指數約8.3點來計算，台積電大漲貢獻台股點數達6,474點。

台股蛇年封關表現亮眼，統計2016年以來農曆年後開紅盤的表現，近10年開紅盤日當天僅有3次下跌，勝率達7成，平均漲幅0.57%；開紅盤後10日勝率9成，平均漲幅2.26%；開紅盤後1月勝率7成，平均漲幅1.42%；開紅盤後1季的勝率為5成，平均漲幅0.13%。

證券分析師張陳浩表示，馬年仍是多頭年，開年後仍可以買進布局， 大型個股仍是首選，看好台積電、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、CCL三雄的台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213），另外， PCB的金像電（2368）、散熱的奇鋐（3017）及雙鴻（3324）等，都值得關注，手上已有的投資人可以續抱或是加碼。

張陳浩強調，除了大型個股之外，年後還有3個可以買進的族群，首先是金融股，在馬年仍是降息的趨勢下， 可以續抱或是加碼，國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、中信金（2891）、凱基金等可以留意、

張陳浩說，IC設計股則有兩個族群可以關注， 一是MCU的新唐（4919）、盛群（6202）、應廣（6716），另一個是電源管理的沛亨（6291）等；還有，張陳浩看好DRAM股還有創高機會，南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）等都可以留意。