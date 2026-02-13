台積電1925元還能追？外媒籲「像末日般買進」…曝3大理由：本益比甜到不可思議
台股蛇年封關日，權王台積電（2330）盤中觸及1925元歷史天價，終場收在1915元，再度改寫收盤新高，面對股價逼近2000元大關，市場浮現「懼高」情緒。
不過，美國知名財經媒體《The Motley Fool》特約分析師Jennifer Saibil卻發布一篇極具煽動力的分析，標題直言現在應該要「像明天就是世界末日一樣買進台積電（Buy Taiwan Semiconductor Manufacturing Stock Like There's No Tomorrow）」，並點出即便股價大漲，現在進場依然有利可圖的三大關鍵。
理由一：台積電不只靠AI 還是科技業「永恆」軍火商
分析師指出，雖然AI是目前市場最熱的話題，也是台積電營收主力（高效能運算佔營收58%），但台積電最強大的地方在於其「業務的永恆性（Timelessness）」。
文章強調，科技潮流會變，從智慧型手機、遊戲機到現在的AI，台積電幾乎與所有領域的龍頭（如輝達、蘋果）合作。這意味著台積電不會因為單一科技泡沫破裂而倒下，反而能從每一個新興趨勢中獲利。這種通吃所有科技紅利的商業模式，讓它比單純的AI概念股更具防禦力。
理由二：燒錢是為賺更多錢 獲利能力驚人
台積電2025年第四季毛利率衝上62.3%（前一年為59%），營業利益率達54%，展現了極強的定價權與獲利效率。
針對市場擔心台積電宣示今年將增加資本支出（Capex），分析師反向解讀，認為這不是利空，而是「高成長的前奏」。歷史數據顯示，台積電每一次的大規模投資週期後，往往都伴隨著營收與獲利的爆發性成長，現在的投入正是為了未來的訂單做準備。
理由三：股價創高！但估值卻「意外便宜」
這是最讓外資分析師驚艷的一點。儘管台積電ADR過去一年漲幅達61%，遠超標普500指數，但若對照其第四季營收年增26%、每股盈餘（EPS）大增35%的強勁基本面，目前的股價其實被低估了。
分析指出，台積電目前的預期本益比（Forward P/E）僅約18倍。考量到它在半導體產業的獨佔地位以及未來的高成長性，這個價格對於長期投資人來說，依然是一個極具吸引力的進場點（Attractive entry price）。
蛇年封關收在最高點，是否意味著龍年開紅盤還有高點可期？從外媒「如末日般狂買」的激進標題來看，華爾街對台積電的信心似乎尚未見頂。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
