台積、信驊、鴻勁 外資按讚

台股蛇年亮麗封關，展望金馬年，包括「權王」台積電（2330）、「股王」信驊、「黑馬股」鴻勁，外資圈紛紛按讚看好，除給予3,030元、13,300元、5,800元的最高目標價外，預期馬年將再領風騷，成為引領台股持續創高走揚的關鍵。

對於全球投資人來說，台積電幾乎是台股、甚至亞洲與全球市場不可或缺的投資組合焦點。外資預期AI仍是驅動金馬年股市上漲的主要引擎，台積電扮演AI軍火庫的角色。

今年以來外資圈不斷上調台積電目標價，以里昂證券的3,030元最高，為首家目標價逾三字頭的法人。其他目標價超過2,500元的，還包括晨星的2,700元、高盛與花旗的2,600元，及瑞銀的2,500元等。

里昂認為，隨AI需求持續擴張，預期2026–2027年有25%的AI算力短缺，嘉惠台積電營運表現。里昂調高台積電今、明年每股稅後純益（EPS）成長率為14%、19%，給予「強力看好」評級，目標價大升至3,030元。

股王信驊是凝聚台股多頭信心關鍵指標。今年來外資圈也一路上修目標價，滙豐證券一舉由7,600元大升至13,300元、調幅高達75%，躍居內外資法人圈最高，不少外資也都上調至超過萬元水準。摩根士丹利（大摩）由9,999元上調至12,345元，調幅23.4%；高盛由7,300元大升至12,000元，調幅64.3%；瑞銀由8,000元上調至11,000元，調幅37.5%；以及里昂的10,000元等。