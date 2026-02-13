台美貿易協定預期帶來利多 台股年後迎慶祝行情

台美對等貿易協定最快將於台灣時間今（13）日凌晨簽署，法人指出，如果符合之前公布的共識版本，整體來看對台股是利多，不論是對電子股或傳產股。由於不確定因素消除，台股年後可望迎來一波百花齊放的慶祝行情，電子及非電族群都有表現機會。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清的看法，台美貿易協定對股市影響可能出現三種版本。首先，最可能的版本是符合市場預期，也就是1月15日行政院公布貿易協商達成共識的版本。台灣出口到美國關稅從之前20%下降到15%且不疊加，取得最惠國待遇，消除與日本及南韓等競爭對手的差距。

電子股方面，半導體製造與設備及衍生性商品可望享有美方232條款最優惠待遇，到美國建廠公司在新建產能期間，可享有計畫產能2.5倍晶片免232關稅額度（優於其他國家的一倍），超出進口額度部分則享232優惠稅率。

傳產方面，汽車零組件、木材家具、航空零組件等，也享有232條款最優惠待遇，有利相關行業。尤其台灣汽車售後市場（AM）廠商競爭力提升，市場預估AM第1季營收有望恢復旺季水準。

至於其他傳產股，包括重電設備、工具機、製鞋、成衣、高爾夫球頭等，最壞情況已過，在確定稅率後，配合新台幣匯率趨穩，訂單能見度改善，有利補漲行情。

至於農業畜牧、保健品與部分汽車產業，雖然可能需要靠政策支持減緩衝擊，但法人認為，相關產業占台股市值比重低，且去年就已先行反映，因此協定簽署後對股價影響微乎其微，甚至可能因為利空出盡出現反彈行情。

第二種版本是優於預期，也就是簽署內容比原先條件優惠，如果搭配政府提出有力的配套措施，可望進一步降低衝擊，對台股更是利多，可望激勵持續上攻。

第三種版本是，雖如預期簽署貿易協定，內容也大致符合預期，但後續可能受到立法院審議等波折，股市則會跟著動盪。