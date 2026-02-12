PIMCO：政策風險升溫 波動成新常態 「意外」成為今年市場的重要變數

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

品浩（PIMCO）投顧指出， 2026年開始，金融市場便已多次經歷由事件驅動的劇烈波動。地緣政治的突發變數，以及政策立場的快速轉向，引發了從美國、日本到歐洲市場的價格大幅震盪，影響範圍橫跨主權債券、匯率，乃至房貸市場。

PIMCO認為，在當前環境下，全球秩序正面臨「斷裂」，政府決策的不確定性，正逐漸成為推升市場波動的核心因素。PIMCO預期，在突發事件頻發、價格劇烈波動，以及市場敘事快速變化的環境下，投資人必須調整投資策略以因應。

PIMCO指出，在一個更加碎片化、以國家利益為先的世界中，市場運作邏輯將改變。資本配置效率可能下降，過去穩定的市場將面臨新風險，同時孕育新的投資機會。國家、產業與企業之間的表現差距，預計將進一步擴大。

面對波動擴大時，PIMCO建議，投資人應以「不確定性」為前提，建立更靈活、機動的投資策略。投資人最好跨區域維持投資彈性。不僅限於產業配置，也需能迅速調整資金流向，發掘具吸引力的評價與收益市場，特別是在多國仍可取得具競爭力殖利率的情況下。

PIMCO指出，投資人在市場錯價時需要具備快速反應能力。無論是日本公債、美國機構房貸抵押證券或新興市場主權債，都可憑藉全球布局與在地研究優勢，即時掌握投資機會。

