Fed將進入華許時代、美企高層逢高調節 法人：剛性需求產業抗震

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

聯準會主席將由凱文．華許（Kevin Warsh）出任，市場短線反應偏向保守觀察。法人認為，短期可能具市場波動，但中長期有助於聯準會政策可信度回升，為金融市場建立健康運行基礎。

聯邦投信表示，從政策執行面觀察，今年降息與放寬金融監管方向仍未改變，有助銀行體系承接美債供給並降低債市波動。至於縮表，短期仍受限於市場對流動性的高度需求，以及川普擴張性財政政策帶來的資金壓力，美債市場對聯準會維持穩定的依賴度仍高，實際執行空間相對有限。

值得注意的是，根據近期《The Washington Service》統計，美國上市公司內部高管的賣出與買進比率持續走高，2026年初已升至約4.8倍，創下近五年新高，顯示在股市位處高檔之際，企業高層逢高調節持股的情況明顯增加。聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，公司內部高管交易向來被視為觀察企業信心與市場評價的重要參考指標，往往反映對短期股價空間的判斷。

觀察產業分布，何彥樟指出，近期公司內部高管賣股較為集中的產業，主要落在大型科技股與景氣循環相關族群。這些產業過去一年受惠於AI投資題材與景氣復甦預期，股價累積漲幅顯著，高管調節持股，反映其對中短期成長動能趨於保守的態度；相較下，現金流穩定、評價相對合理的產業，相關交易動能則較為溫和。

投資策略上，何彥樟認為，當公司內部高管賣股比處於相對高檔時，市場操作邏輯應由「看方向」轉為「重選股」。短期市場可能產生波動，但中長期仍須回歸企業基本面與獲利兌現能力，避免過度追逐高評價標的。

聯邦投信表示，在此環境下，投資策略更需重視現金流穩定性與防禦屬性。其中：民生基礎建設產業具備需求剛性高、現金流可預期、受景氣循環影響相對較低等特性，在政策轉換期與市場震盪階段，能有效發揮平衡投資組合波動的功能。

市場 聯準會

