興櫃一周回顧／智微飆漲47% 最猛

興櫃股持續表現活潑，觀察359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周雖然下跌家數多於上漲家數，然平均上漲0.3%，其中資料儲存控制IC股智微（4925）周漲超過四成，成為本周興櫃漲幅王。

此外，三千金也在蛇年封關日齊聚，創新服務首度收1,020元，入列千金俱樂部，僅次於漢測1,985元、倍利科1,490元。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少，降至15檔，其中前十強介於12.2%至47.2%，集中在電子股共七檔，另外兩檔是生技醫療、一檔化學工業。

本周漲幅前十強依序為資料儲存控制IC股智微47.2%、電纜線束股睿信35.6%、醫療器材股微邦32.06%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝25.9%、免疫療法醫藥研發股安立璽榮-KY的23.3%、半導體自動化設備開發商創新服務19.4%、離型膜股碩正科技18.2%、新能源材料股天弘化18.1%、精密金屬股科建13.6%、光電股旭東12.2%。

至於從蛇年表現來看，前五強漲幅都在200%之上，其中又以半導體材料股山太士漲勢最猛烈高達1,432.4%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫居次，漲幅也有278.9%、水資源股聯純276.5%、新藥研發圓祥生技230.8%、新藥及醫療器材研發股泰宗222.5%。