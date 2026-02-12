權值股五強 AI 鏈包辦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股蛇年封關，集中市場加權指數及市值雙雙登上高峰。前十大權值股大洗牌，除台積電（2330）穩居權王寶座，台達電超越鴻海、聯發科躋身市值老二，人工智慧（AI）供應鏈囊括前五強，扮演盤面中流砥柱。

回顧蛇年走勢，4月受對等關稅震撼彈衝擊，一度急殺至17,306點，所幸「川普總是臨陣退縮（TACO）」效應、大型雲端服務供應商（CSP）強勁資本支出等利多助威，上演破底翻走勢，隨企業獲利持續上修，多頭一路看回不回攻上33,000點。

統計台股蛇年狂飆10,080點或42.8%，集中市場市值大增34.0兆達109.5兆元，前十大權值股依序為台積電、台達電、鴻海、聯發科、日月光投控、富邦金、國泰金、廣達、中信金、中華電，均對整體市值貢獻良多。

凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國觀察，受到關稅、地緣政治等因素干擾，台股蛇年「只有AI好，其他不好」基調未變，AI狂潮帶動相關供應鏈獲利成長動能強勁，推升股價、估值及市值扶搖直上，引發權值股洗牌效應。

台積電封關市值大幅攀升至49.6兆元，權王寶座難以撼動，全年增加20.2兆元，貢獻台股市值增額近六成比重，台達電市值大幅擴增2.1兆至3.2兆元，相較龍年封關，如今已擠下鴻海、聯發科、富邦金，躍居第二大權值股。

日月光投控、鴻海、聯發科蛇年市值增加6,287至7,950億元不等，其中，日月光投控受惠台積電擴大釋出CoWoS外包訂單，擺脫以往大牛股走勢，自龍年封關排名第十擠進第五大。

市值 權值股 台積電

延伸閱讀

鴻海創辦人郭台銘加碼 運動會抽十名1000萬元獎金

外資封關前狂買台股1,328億元 最愛不是旺宏、竟是這檔金融股！

輝達黃仁勳：有鴻海才能挑戰不可能 合力打造全球最先進 AI 超級電腦

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

相關新聞

台積、信驊、鴻勁 外資按讚

台股蛇年亮麗封關，展望金馬年，包括「權王」台積電、「股王」信驊、「黑馬股」鴻勁，外資圈紛紛按讚看好，除給予3,030元、...

就市論勢／光通訊、記憶體 後市可期

台股農曆新年封關表現強勁，雖然聯準會預定新主席華許相對鷹派背景造成市場擔憂並一度衝擊台股表現，但隨國際金融市場回穩，大盤迅速恢復多頭格局。

高 CP 值黑馬股 大點將

台股蛇年大漲逾萬點亮麗封關。展望金馬年，不少個股股價漲幅已高，法人建議可透過「夏普值」選股贏面大，包括高雄銀（2836）...

權值股五強 AI 鏈包辦

台股蛇年封關，集中市場加權指數及市值雙雙登上高峰。前十大權值股大洗牌，除台積電（2330）穩居權王寶座，台達電超越鴻海、...

興櫃一周回顧／智微飆漲47% 最猛

興櫃股持續表現活潑，觀察359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周雖然下跌家數多於上漲家數，然平均上漲0.3%，其中資...

法人蛇年封關前 已大舉布局這些金馬年高性價比個股

台股蛇年大漲逾萬點亮麗封關。展望金馬年，隨不少個股股價漲幅已高，法人建議可透過「夏普值」選股贏面大，包括高雄銀（2836...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。