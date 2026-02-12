權值股五強 AI 鏈包辦

台股蛇年封關，集中市場加權指數及市值雙雙登上高峰。前十大權值股大洗牌，除台積電（2330）穩居權王寶座，台達電超越鴻海、聯發科躋身市值老二，人工智慧（AI）供應鏈囊括前五強，扮演盤面中流砥柱。

回顧蛇年走勢，4月受對等關稅震撼彈衝擊，一度急殺至17,306點，所幸「川普總是臨陣退縮（TACO）」效應、大型雲端服務供應商（CSP）強勁資本支出等利多助威，上演破底翻走勢，隨企業獲利持續上修，多頭一路看回不回攻上33,000點。

統計台股蛇年狂飆10,080點或42.8%，集中市場市值大增34.0兆達109.5兆元，前十大權值股依序為台積電、台達電、鴻海、聯發科、日月光投控、富邦金、國泰金、廣達、中信金、中華電，均對整體市值貢獻良多。

凱基投顧董事長朱晏民、統一投顧董事長黎方國觀察，受到關稅、地緣政治等因素干擾，台股蛇年「只有AI好，其他不好」基調未變，AI狂潮帶動相關供應鏈獲利成長動能強勁，推升股價、估值及市值扶搖直上，引發權值股洗牌效應。

台積電封關市值大幅攀升至49.6兆元，權王寶座難以撼動，全年增加20.2兆元，貢獻台股市值增額近六成比重，台達電市值大幅擴增2.1兆至3.2兆元，相較龍年封關，如今已擠下鴻海、聯發科、富邦金，躍居第二大權值股。

日月光投控、鴻海、聯發科蛇年市值增加6,287至7,950億元不等，其中，日月光投控受惠台積電擴大釋出CoWoS外包訂單，擺脫以往大牛股走勢，自龍年封關排名第十擠進第五大。