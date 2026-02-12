高 CP 值黑馬股 大點將

台股蛇年大漲逾萬點亮麗封關。展望金馬年，不少個股股價漲幅已高，法人建議可透過「夏普值」選股贏面大，包括高雄銀（2836）、國票金、中工等前十大，蛇年封關前法人已悄悄布局，將躍居年後台股短線黑馬焦點。

買東西考慮性價比（CP值），同樣的買股票也要講究CP值，特別是蛇年台股大漲逾萬點，不少績優股股價漲幅更逾五成甚至一倍。在此情況下，法人建議，金馬年投資布局勿追高，「高性價比概念股」將成為盤面新寵。

挑選具有基本面或題材面，近一年貝他值（Beta）低於1，代表股價波動不若大盤劇烈，且夏普值（Sharpe Ratio）高個股（CP值高），包括高雄銀、聯合再生、宏遠證、中工、聯邦銀、華票、台企銀、友達、台船、國票金等十檔。

這十檔主要以金融證券股為主計有六檔，傳產股二檔，科技股二檔，與傳統上猛追強勢股選股方式不同，且蛇年封關前一周這十檔個股吸引法人買盤大舉進駐，買超均逾1,000張，似已為馬年新春開紅盤預作布局。

蛇年封關前一周股價突然強勢表態的高雄銀，去年受惠放款與財管業務暢旺，稅後淨利12.77億元，歷史新高，年增32.9%，每股稅後純益（EPS）0.68元；今年元月獲利1.34億元，年增達50%，EPS為0.07元。

近期股價同樣開始發動攻勢的國票金，受美聯準會去年降息3碼帶動外幣RP成本下跌，加上股市價漲量增，子公司國際票券及國票證券獲利激增，帶動整體元月稅後淨利4.86億元，年增2.12倍，EPS為 0.13元。

中工近來股價走強，除基本面因都更大案入帳表現亮眼，元月營收以35.15億元創歷史新高、年增高達84.6%，使中工近來漸受市場矚目。