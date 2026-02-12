高 CP 值黑馬股 大點將

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

台股年大漲逾萬點亮麗封關。展望金年，不少個股股價漲幅已高，法人建議可透過「夏普值」選股贏面大，包括高雄銀（2836）、國票金、中工等前十大，蛇年封關前法人已悄悄布局，將躍居年後台股短線黑馬焦點。

買東西考慮性價比（CP值），同樣的買股票也要講究CP值，特別是蛇年台股大漲逾萬點，不少績優股股價漲幅更逾五成甚至一倍。在此情況下，法人建議，金馬年投資布局勿追高，「高性價比概念股」將成為盤面新寵。

挑選具有基本面或題材面，近一年貝他值（Beta）低於1，代表股價波動不若大盤劇烈，且夏普值（Sharpe Ratio）高個股（CP值高），包括高雄銀、聯合再生、宏遠證、中工、聯邦銀、華票、台企銀、友達、台船、國票金等十檔。

這十檔主要以金融證券股為主計有六檔，傳產股二檔，科技股二檔，與傳統上猛追強勢股選股方式不同，且蛇年封關前一周這十檔個股吸引法人買盤大舉進駐，買超均逾1,000張，似已為馬年新春開紅盤預作布局。

蛇年封關前一周股價突然強勢表態的高雄銀，去年受惠放款與財管業務暢旺，稅後淨利12.77億元，歷史新高，年增32.9%，每股稅後純益（EPS）0.68元；今年元月獲利1.34億元，年增達50%，EPS為0.07元。

近期股價同樣開始發動攻勢的國票金，受美聯準會去年降息3碼帶動外幣RP成本下跌，加上股市價漲量增，子公司國際票券及國票證券獲利激增，帶動整體元月稅後淨利4.86億元，年增2.12倍，EPS為 0.13元。

中工近來股價走強，除基本面因都更大案入帳表現亮眼，元月營收以35.15億元創歷史新高、年增高達84.6%，使中工近來漸受市場矚目。

中工

延伸閱讀

外資封關前狂買台股1,328億元 最愛不是旺宏、竟是這檔金融股！

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

台股4萬點？證交所董事長「新的一年可以期待」…網嗨：真的不難

元大金獲利寫最強1月 純益達64億元 EPS 0.48元

相關新聞

台積、信驊、鴻勁 外資按讚

台股蛇年亮麗封關，展望金馬年，包括「權王」台積電、「股王」信驊、「黑馬股」鴻勁，外資圈紛紛按讚看好，除給予3,030元、...

就市論勢／光通訊、記憶體 後市可期

台股農曆新年封關表現強勁，雖然聯準會預定新主席華許相對鷹派背景造成市場擔憂並一度衝擊台股表現，但隨國際金融市場回穩，大盤迅速恢復多頭格局。

高 CP 值黑馬股 大點將

台股蛇年大漲逾萬點亮麗封關。展望金馬年，不少個股股價漲幅已高，法人建議可透過「夏普值」選股贏面大，包括高雄銀（2836）...

權值股五強 AI 鏈包辦

台股蛇年封關，集中市場加權指數及市值雙雙登上高峰。前十大權值股大洗牌，除台積電（2330）穩居權王寶座，台達電超越鴻海、...

興櫃一周回顧／智微飆漲47% 最猛

興櫃股持續表現活潑，觀察359家興櫃股表現，據CMoney統計，本周雖然下跌家數多於上漲家數，然平均上漲0.3%，其中資...

法人蛇年封關前 已大舉布局這些金馬年高性價比個股

台股蛇年大漲逾萬點亮麗封關。展望金馬年，隨不少個股股價漲幅已高，法人建議可透過「夏普值」選股贏面大，包括高雄銀（2836...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。