百和自結1月稅後純益1.06億元、年增13.8% EPS 0.36元

製鞋產業景氣朝復甦方向邁進，鞋材大廠台灣百和（9938）12日公布1月自結合併損益，1月合併營業淨利2.34億元，稅前淨利1.96億元，稅後純益1.06億元、年增13.8%，每股稅後純益0.36元。

百和1月合併營收15.65億元，月增16.1%、年增21.8%，為連續兩月呈年月雙增走勢，並創歷史單月同期新高，表現亮眼。

百和在製鞋業中，屬於上游的原物料端，率先公布1月營收創歷史同期新高，且獲利也優於去年同期，極具指標意義。百和表示，以目前接單及出貨狀況來看，最壞的時候已經過去，未來將呈逐月升溫走勢。

號稱史上規模最大的2026年世界盃足球賽舉行在即，今年除由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦之外，參賽國更擴增至48國，國際足總FIFA預估今年整體營收將成長45%。國內製鞋大廠歷經二年的庫存調整，終於迎來訂單爆發的復甦動能。

而百和配合品牌及各大鞋廠、成衣廠推動新南向布局，集團也在越南及印尼持續擴增產能，與品牌訂單挪移接軌、取得先機。

其中，百和印尼第四期廠已完工，主要生產織帶、鞋帶及鬆緊帶，投產後約可增加25%產能；位於彰化和美總部的染整廠完工後，預期可增加50%產能。

同時，百和的越南百宏廠第二期廠房已完工，2026年放量，預期可增加50%以上產能；三期廠也已完成建廠，將視訂單狀況決定投產時程。

法人指出，世足賽搭配品牌客戶庫存調整結束，加上HOKA、On Running等新興品牌快速崛起、訂單倍增，製鞋產業景氣回暖態勢明確，百和今年營運成長可期，全年營收有望挑戰歷史新高。