法人蛇年封關前 已大舉布局這些金馬年高性價比個股

台股蛇年大漲逾萬點亮麗封關。展望金馬年，隨不少個股股價漲幅已高，法人建議可透過「夏普值」選股贏面大，包括高雄銀（2836）、國票金（2889）、中工（2515）等前十大，蛇年封關前法人已悄悄布局，將躍居年後台股短線的黑馬焦點。

買東西要考慮性價比（CP值），同樣的，買股票更要講究CP值，特別是蛇年台股大漲逾萬點，不少績優股股價漲幅更逾五成甚至一倍。在此情況下，法人建議，金馬年投資布局勿追高，「高性價比概念股」將成為盤面新寵。

挑選具有基本面或題材面，近一年貝他值（Beta）低於1，代表股價波動不若大盤劇烈，且夏普值（Sharpe Ratio）高的個股（CP值高），包括高雄銀、聯合再生（3576）、宏遠證（6015）、中工、聯邦銀（2838）、華票（2820）、台企銀（2834）、友達（2409）、台船（2208）、國票金等十檔。

這十檔主要以金融證券股為主，計有六檔，傳產股二檔，科技股二檔，與傳統市場猛追強勢股的選股方式不同，且蛇年封關前一周，這十檔個股吸引法人買盤大舉進駐，買超均逾1,000張，似已為馬年新春開紅盤預作布局。

蛇年封關前一周股價突然強勢表態的高雄銀，去(2025)年受惠放款與財管業務暢旺，稅後淨利12.77億元，創歷史新高，年增32.9%，每股稅後純益（EPS）0.68元；今年元月獲利開紅盤、達1.34億元，年增達50%，EPS為0.07元。

近期股價同樣開始發動攻勢的國票金，受美國聯準會去降息3碼帶動外幣RP成本下跌，加上股市價漲量增，子公司國際票券及國票證券獲利激增，帶動整體元月稅後淨利4.86億元，年增達2.12倍，EPS為0.13元水準。

中工近來股價開始走強，除基本面因都更大案入帳而表現亮眼，元月營收以35.15億元創下歷史新高、年增高達84.64%外，國家隊更大舉進場掃貨，11日買超3.8萬餘張，居上市櫃買超之冠，使得中工近來漸受市場矚目。