這三檔指標股 外資預期馬年將再領風騷、股價漲幅三成起跳

台股蛇年亮麗封關。展望金馬年，包括權王台積電（2330）、股王信驊（5274）、黑馬股鴻勁（7769），外資圈紛紛按讚看好，除給予3,030元、13,300元、5,800元的最高目標價外，並預期馬年將再領風騷，成為引領台股持續創高走揚的關鍵。

對於全球投資人來說，台積電幾乎是台股、甚至放眼整個亞洲乃至全世界不可不持有的投資組合焦點。隨全球AI持續暢旺，外資預期AI仍是驅動金馬年股市上漲的主要引擎，其中台積電，則扮演AI軍火庫的角色。

觀察今年以來，外資圈不斷上調台積電目標價，其中尤以里昂證券的3,030元最高，為首家目標價逾三字頭的法人。其他目標價超過2,500元的，還包括晨星的2,700元、高盛與花旗的2,600元，及瑞銀的2,500元等。

里昂認為，隨AI需求持續擴張，預期2026–2027年約有25%的AI算力短缺，將嘉惠台積電營運表現。里昂調高台積電今（2026）明年每股稅後純益（EPS）各14%、19%，給予「強力看好」評級，目標價大升至3,030元。

股王信驊則是凝聚台股多頭信心的關鍵指標。今年以來外資圈也不斷上修目標價，除了滙豐證券一舉由7,600元大升至13,300元、調幅高達75%，躍居內外資法人圈最高外，其他還有不少外資也都上調至超過萬元水準。

如摩根士丹利（大摩）由9,999元上調至12,345元，調幅23.46%；高盛由7,300元大升至12,000元，調幅64.38%；瑞銀由8,000元上調至11,000元，調幅37.5%。其他目標價在萬元以上的，還包括里昂的10,000元等。

台股近期的大黑馬，則以鴻勁莫屬。外資Aletheia資本認為，鴻勁由於受惠需求暢旺、產能擴張、與平均銷售單價（ASP）上揚，營運前景大好，因此上調今明年EPS各5%及20%，目標價由3,500元大升至5,800元，建議「買進」。

展望金馬年，市場持續看好權王台積電、股王信驊、黑馬股鴻勁將再領風騷。以里昂給予台積電的目標價計算，還有高達58%的上漲空間；股王信驊以滙豐目標價計算，股價潛在上漲空間達36%；鴻勁則還有33%的漲幅可期。