300檔ETF選到心累？專家指「別再執著哪檔最賺」：配置、再平衡才是重點

很多投資人都會有一種感覺，ETF越來越多，選擇卻越來越困難。打開交易軟體，熱門榜單一滑就是好幾頁，每一檔看起來都有故事，也都有人在討論，反而讓人更難下決定。

隨著台灣ETF數量突破300檔，從市值型、高股息，到主題型、槓桿型、債券型，幾乎什麼需求都能找到對應商品。選擇變多本來是好事，但對多數投資人來說，卻變成另一種壓力來源。

不少人會不自覺把焦點放在標的本身，想找出明年表現最好的那一檔。只要抓對一次，好像就能省下很多煩惱，這種心態其實很常見，也很人性。問題在於，市場走勢很少照著期待前進。去年表現最亮眼的ETF，隔年常常讓人失望。不是商品變差，而是資金風向與市場情緒早已改變。

這背後其實和均值回歸有關。當某一類型短時間內表現突出，評價被推高，未來的報酬空間自然被壓縮，資金也可能轉向其他被忽略的角落。很多投資人會高估自己判斷趨勢的能力，以為只要多看新聞、多研究產業，就能提前卡位。

如果投資重心只放在選標的，實際上就是在跟市場比誰猜得準，跟買個股差不多。這場比賽的難度，往往比想像中高出許多，也更容易讓人陷入追高殺低的循環。相較之下，策略的重要性常被低估。許多研究都指出，長期投資成果，關鍵不在於買了哪一檔，而是整體資產怎麼配置。

股票與債券的比例，是否只押單一市場，有沒有分散不同區域，這些結構性的決定，對風險與報酬的影響，遠大於短期的選股差異。

與其煩惱要不要換下一檔熱門ETF，不如先想清楚整體策略是否合情合理。策略穩定，標的自然只是工具，而不是情緒寄託。對多數投資人來說，核心衛星架構是一種相對直覺的做法。把大部分資金放在追蹤整體市場的核心部位，小部分資金用來表達個人想法。

核心部位通常佔7成到8成，重點是分散與低成本，目的不是贏過市場，而是穩穩跟上市場的長期成長。衛星部位比例較小，可以依年齡、風險承受度與現金流需求調整，用來配置特定產業、高股息或防禦型資產。

在核心配置上，市值型ETF依然扮演關鍵角色。這類產品會隨市場變化自動調整成分，避免長期抱著衰退企業不放。以台股為主的投資人，台灣50相關ETF仍是常見選擇。若願意放眼全球，涵蓋多國市場的ETF，能進一步分散單一國家的風險。

這些ETF看起來或許不刺激，短期也不一定亮眼，但長期下來，反而是最能承載複利效果的工具。衛星配置則更講求功能性。有些人重視現金流，有些人願意承受較大波動換取成長潛力，選擇本來就不會完全一樣。

高股息ETF適合放在輔助位置，提供相對穩定的配息，但也要理解成長性可能低於整體市場。若看好特定產業發展，集中型ETF可以少量配置，前提是能接受價格波動，並且不影響整體資產穩定。

債券ETF則常被忽略，但在市場震盪時，往往能扮演緩衝角色，讓投資組合不至於劇烈起伏。

最後一個常被忽略的關鍵，是再平衡。策略再好，如果缺乏執行力，很容易在情緒影響下變形。當某一資產大漲，比例超出原先設定，適度調整回原本配置，看似保守，實際上是在落實買低賣高。

這個過程並不舒服，但正是策略能發揮效果的地方。透過制度化調整，投資人不必每次都靠判斷做決定。面對300多檔ETF，其實不需要樣樣都懂。把重心放在策略架構，選擇適合自己的配置方式，反而更容易長期走下去。

標的會隨時間更替，市場風格也會反覆變化，但一套能陪伴多年、讓人睡得著覺的策略，才是真正值得投入心力的地方。

◎感謝 雨果的投資理財生活觀 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。