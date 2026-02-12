外資封關前狂買台股1,328億元 最愛不是旺宏、竟是這檔金融股！

根據臺灣證券交易所統計，本周外資在集中市場買超1,328.40億元，買超凱基金（2883）10.80萬張最多，另賣超力積電（6770）7.36萬張最多。

本周（2/9~2/11）外資在集中市場總買超金額為1,328.40億元，另統計自今年初至2月11日止，外資累計買超金額為330.47億元。

就個股比較部分，本周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名凱基金買超10.8萬張、第二名友達（2409）買超10.66萬張、第三名旺宏（2337）買超7.32萬張。

本周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名力積電賣超7.36萬張、第二名華邦電（2344）賣超3.53萬張、第三名燿華（2367）賣超2.52萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為53兆8,821.46億元新台幣，占全體上市股票市值的49.21%，較2月6日的50兆2,706.31億元新台幣，增加3兆6,115.15億元。