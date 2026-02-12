快訊

直擊！害人掉髮臭豆腐店越近味道越濃 居民：能不經過就不經過

直播／你中了嗎？500元運動幣14:00抽籤 將開出60萬幸運兒

不爽就加關稅？川普自曝當初不喜歡瑞士領導人說話 稅率直接拉到39%

外資封關前狂買台股1,328億元 最愛不是旺宏、竟是這檔金融股！

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

根據臺灣證券交易所統計，本周外資在集中市場買超1,328.40億元，買超凱基金（2883）10.80萬張最多，另賣超力積電（6770）7.36萬張最多。

本周（2/9~2/11）外資在集中市場總買超金額為1,328.40億元，另統計自今年初至2月11日止，外資累計買超金額為330.47億元。

就個股比較部分，本周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：第一名凱基金買超10.8萬張、第二名友達（2409）買超10.66萬張、第三名旺宏（2337）買超7.32萬張。

本周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名力積電賣超7.36萬張、第二名華邦電（2344）賣超3.53萬張、第三名燿華（2367）賣超2.52萬張。

外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為53兆8,821.46億元新台幣，占全體上市股票市值的49.21%，較2月6日的50兆2,706.31億元新台幣，增加3兆6,115.15億元。

外資 市場

延伸閱讀

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

台股4萬點？證交所董事長「新的一年可以期待」…網嗨：真的不難

證交所首辦封關典禮 證交所董事長林修銘：台灣資本市場強韌

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

相關新聞

金蛇年台股噴漲10080點創紀錄！平均每人爽賺245萬 達人自嘲：拉低平均

＊原文時間2月11日。 今天蛇年正式封關，台股停在33605.71點，如果以農曆年來說，上次的龍年封關指數定在23525.41點，換句話說，整個蛇年台股上漲了10080.3點，幅度高達42.8%，不

外資封關前狂買台股1,328億元 最愛不是旺宏、竟是這檔金融股！

根據臺灣證券交易所統計，本周外資在集中市場買超1,328.40億元，買超凱基金（2883）10.80萬張最多，另賣超力積...

外資蛇年賣超前十名中 這3檔最悲情

台股蛇年飆漲10,080.3點，封關日收在33,605.71點，創收盤新高，但外資蛇年仍是賣超台股5,158.68億元，...

護國神山不怕外資賣！台積電蛇年封關創天價 但外資竟賣超逾25萬張

金蛇年亮麗封關，台股收33,605.71點，蛇年大漲10,080.3點，權王台積電（2330）以1,915元收盤， 創收...

投信蛇年狂賣這檔航運股 也大賣聯電逾21萬張

台股2月11日收在33,605.71點，全年大漲10,080.3點，漲幅達42.84%。統計投信蛇年賣超張數最多的是長榮...

不只南亞科飆8倍！記憶體「三劍客」橫掃台股最飆榜 前10大黑馬一次看

台股金蛇年寫下「萬點奇蹟」，記憶體族群更成資金最瘋狂的主戰場。南亞科（2408）全年狂飆823.59%勇奪族群漲幅王，華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。