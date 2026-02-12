外資蛇年賣超前十名中 這3檔最悲情

台股蛇年飆漲10,080.3點，封關日收在33,605.71點，創收盤新高，但外資蛇年仍是賣超台股5,158.68億元，統計發現，在外資賣超前十名中，股價表現悲情的個股有仁寶（2324）、宏碁（2353）、統一（1216）等3檔，蛇年一整年下來是下跌封關。

統計外資蛇年賣超前十名個股依序是友達（2409）、國泰金（2882）、富邦金（2881）、台新新光金（2887）、群創（3481）、仁寶、宏碁、統一、台積電（2330）、華新（1605）；外資賣超友達125萬1,045張， 高居賣超第一大，不過，股價在蛇年封關收在16.15元，上漲14.13%。

外資蛇年同樣大賣群創，賣超48萬5,887張，股價收在21.95元， 蛇年漲幅56.23%；同樣外資大賣股價大漲的還有台積電，外資賣超25萬626張，股價收1,915元， 創收盤歷史新高，蛇年漲幅68.72%；另外，華新蛇年漲幅41.63%，台新新光金上漲37.54%。

遭外資大賣的前十名中，股價多維持上漲，下跌的公司則有3家，分別是仁寶、宏碁、統一；仁寶蛇年遭外資賣超46萬8,844張，股價收在30.6元， 蛇年跌幅16.51%；宏碁蛇年遭外資賣超41萬3,914張，股價收27.1元， 蛇年跌幅27.15%；統一蛇年遭外資賣超33萬4,254張，股價收73.4元，蛇年跌幅6.38%。

台股蛇年封關日表現亮眼，盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%，創歷來農曆年最大漲點及漲幅，以農曆年的兔、龍、蛇來看，連續3年封關日收盤都創高。