快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

護國神山不怕外資賣！台積電蛇年封關創天價 但外資竟賣超逾25萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電股價站上1,915元新高。 歐新社
台積電股價站上1,915元新高。 歐新社

年亮麗封關，台股收33,605.71點，蛇年大漲10,080.3點，權王台積電（2330）以1,915元收盤， 創收盤新高， 市值增達49兆6,607億元，但統計蛇年外資買超超個股發現，護國神山在蛇年竟遭外資賣超逾25萬張，但外資愈賣股價愈漲，台積電蛇年股價上漲780元， 漲幅68.72%。

台股蛇年封關日盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%。

台股創高，權王台積電居首功，2025年1月22日龍年封關日台積電收盤價為1,135元，蛇年封關以1,915元收盤，蛇年大漲780元，漲幅68.72%，市值增加20.23兆元，以1元貢獻大盤指數約8.3點來計算，台積電大漲貢獻台股點數達6,474點。

但統計蛇年三大法人買賣超個股發現，台積電呈現土洋對作，外資蛇年賣超台積電25萬626張，不過，投信同期間買超51,227張，自營商買超53,456張，三大法人合計賣超14萬5,943張。

台積電在先前法說會時已釋出第1季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

台積電董事長魏哲家先前也在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。

台積電1月營收首度突破4,000億元大關，單月營收4,012.55億元， 創歷史新高。

證券分析師張陳浩認為，台積電「先進製程漲價漲定了」， 看好今年第1季先進製程的營收占比將突破8成，在漲價的情況下，將拉升毛利率的表現；另外，擴產效應下，將帶動台積電季營收近雙位數成長。

外資蛇年賣超前十名。
外資蛇年賣超前十名。

台積電

延伸閱讀

謝金河喊馬年「兩大順風車」…網瑟瑟發抖：還好封關了

台股今年挑戰4萬點？郭哲榮認為「有機會」：昨外資狂買500億卻調節台積電

證交所首辦封關典禮 證交所董事長林修銘：台灣資本市場強韌

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

相關新聞

金蛇年台股噴漲10080點創紀錄！平均每人爽賺245萬 達人自嘲：拉低平均

＊原文時間2月11日。 今天蛇年正式封關，台股停在33605.71點，如果以農曆年來說，上次的龍年封關指數定在23525.41點，換句話說，整個蛇年台股上漲了10080.3點，幅度高達42.8%，不

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。