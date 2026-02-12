護國神山不怕外資賣！台積電蛇年封關創天價 但外資竟賣超逾25萬張

金蛇年亮麗封關，台股收33,605.71點，蛇年大漲10,080.3點，權王台積電（2330）以1,915元收盤， 創收盤新高， 市值增達49兆6,607億元，但統計蛇年外資買超超個股發現，護國神山在蛇年竟遭外資賣超逾25萬張，但外資愈賣股價愈漲，台積電蛇年股價上漲780元， 漲幅68.72%。

台股蛇年封關日盤中高點曾衝達33,707.83點，寫歷史新高，終場收33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，創收盤新高；統計蛇年大盤指數上漲10,080.3點，漲幅42.84%。

台股創高，權王台積電居首功，2025年1月22日龍年封關日台積電收盤價為1,135元，蛇年封關以1,915元收盤，蛇年大漲780元，漲幅68.72%，市值增加20.23兆元，以1元貢獻大盤指數約8.3點來計算，台積電大漲貢獻台股點數達6,474點。

但統計蛇年三大法人買賣超個股發現，台積電呈現土洋對作，外資蛇年賣超台積電25萬626張，不過，投信同期間買超51,227張，自營商買超53,456張，三大法人合計賣超14萬5,943張。

台積電在先前法說會時已釋出第1季財測，預估美元營收346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%；毛利率63%至65%、營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

台積電董事長魏哲家先前也在法說會預告，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年又將是強勁成長的一年，持續超越產業表現，預估美元營收年增近3成。台積電2025年美元營收創新高，2026年持續成長，可望再創新高。

台積電1月營收首度突破4,000億元大關，單月營收4,012.55億元， 創歷史新高。