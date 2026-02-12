快訊

民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

投信蛇年狂賣這檔航運股 也大賣聯電逾21萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳李慧蘭／台北即時報導

台股2月11日收在33,605.71點，全年大漲10,080.3點，漲幅達42.84%。統計投信蛇年賣超張數最多的是長榮航（2618），近44萬張，賣超第二多的是第一金（2892），第三名為台泥（1101）。相較外資大買聯電（2303），投信則反向賣超逾21萬張。

統計金蛇年投信賣超張數前十名，依序是長榮航43.9萬張、第一金43.3萬張、台泥42.8萬張、永豐金（2890）39萬張、國票金（2889）39萬張、東元（1504）23.3萬張、上海商銀（5876）22.9萬張、大聯大（3702）22.7萬張、聯電21.4萬張、遠東新（1402）21.3萬張。

而以跌幅來說，台泥跌幅最大，蛇年下跌19%，其次為長榮航，下跌18.55%，大聯大和遠東新都下跌9%左右。至於聯電和東元則是投信越賣越漲的兩檔個股，聯電蛇年上漲56.22%，東元上漲48.88%。

長榮航雖然在蛇年遭投信大賣，但今年2月的旅遊市場依舊旺，3月開始賞櫻跟獎旅團開跑，再加上年節後航空貨運需求加入，推估航空股今年第1季的營收、獲利表現可期。

航空貨運市場方面，受惠於AI及半導體需求持續旺，農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，向上趨勢明顯。

聯電是投信賣超張數前十大中逆勢漲最多的個股，因外資在蛇年跟投信對作，大買聯電143萬5,091張，居外資買超個股第一名，股價封關日收在62.8元。

長榮航 聯電

延伸閱讀

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

台股蛇年封關／投信鍾愛金融族群

009816規模衝到200億了…不配息+低費用有搞頭！Ffaarr：投信快出純市值加權ETF

聯電1月合併營收月增8% 寫同期最佳

相關新聞

金蛇年台股噴漲10080點創紀錄！平均每人爽賺245萬 達人自嘲：拉低平均

＊原文時間2月11日。 今天蛇年正式封關，台股停在33605.71點，如果以農曆年來說，上次的龍年封關指數定在23525.41點，換句話說，整個蛇年台股上漲了10080.3點，幅度高達42.8%，不

蛇年封關 台股站上3萬3千歷史高峰

蛇年台股昨天封關，在台積電股價站上一九○○元帶動下，大盤指數締造三萬三六○五點的新高紀錄，蛇年累計大漲一萬零八十點、漲幅...

差距正在擴大！結構失衡 學者：股市加劇財富對立

台股蛇年封關創新高，平均每位股民大賺二四五萬元，財富效果可期。但學者指出，表面上經濟數據亮眼，但若細究結構，差距正在擴大...

台股蛇年封關／台積電站上1,915元新高 市值逼近50兆

台股蛇年昨（11）日封關，台積電盤中最高攻上1,925元，終場收盤1,915元，漲35元，創新高，市值攻上49.66兆元...

台股蛇年封關／外資買超榜 AI概念聚光

金蛇年昨（11）日封關，總計外資蛇年賣超台股5,158億元，但卻逆勢大買包括聯電、鴻海、日月光投控等十檔個股，激勵股價群...

台股金馬目標指數上看39K 五大名師推演最樂觀情境

五大投顧名師剖析金馬年台股走勢，從保守到樂觀勾勒出「馬年三大情境」，基準情境約落34,000點至37,000點，樂觀情境...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。