投信蛇年狂賣這檔航運股 也大賣聯電逾21萬張

台股2月11日收在33,605.71點，全年大漲10,080.3點，漲幅達42.84%。統計投信蛇年賣超張數最多的是長榮航（2618），近44萬張，賣超第二多的是第一金（2892），第三名為台泥（1101）。相較外資大買聯電（2303），投信則反向賣超逾21萬張。

統計金蛇年投信賣超張數前十名，依序是長榮航43.9萬張、第一金43.3萬張、台泥42.8萬張、永豐金（2890）39萬張、國票金（2889）39萬張、東元（1504）23.3萬張、上海商銀（5876）22.9萬張、大聯大（3702）22.7萬張、聯電21.4萬張、遠東新（1402）21.3萬張。

而以跌幅來說，台泥跌幅最大，蛇年下跌19%，其次為長榮航，下跌18.55%，大聯大和遠東新都下跌9%左右。至於聯電和東元則是投信越賣越漲的兩檔個股，聯電蛇年上漲56.22%，東元上漲48.88%。

長榮航雖然在蛇年遭投信大賣，但今年2月的旅遊市場依舊旺，3月開始賞櫻跟獎旅團開跑，再加上年節後航空貨運需求加入，推估航空股今年第1季的營收、獲利表現可期。

航空貨運市場方面，受惠於AI及半導體需求持續旺，農曆春節後AI相關產品、半導體及網通設備等空運主力貨源供貨力道持續增強，向上趨勢明顯。

聯電是投信賣超張數前十大中逆勢漲最多的個股，因外資在蛇年跟投信對作，大買聯電143萬5,091張，居外資買超個股第一名，股價封關日收在62.8元。