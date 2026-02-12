不只南亞科飆8倍！記憶體「三劍客」橫掃台股最飆榜 前10大黑馬一次看

台股金蛇年寫下「萬點奇蹟」，記憶體族群更成資金最瘋狂的主戰場。南亞科（2408）全年狂飆823.59%勇奪族群漲幅王，華邦電（2344）大漲635.19%封后，旺宏（2337）同步擠進十大飆股榜，成為蛇年最吸睛焦點。

回顧蛇年，台股全年大漲10,080點、漲幅42.84%，台積電（2330）勁揚68.72%；但若論爆發力，記憶體堪稱最大贏家。個股漲幅前十強中，南亞科勇奪銀牌、華邦電名列第四、旺宏躋身第七，族群氣勢凌駕大盤。

最新消息面上，國際利多接力報到。美光（Micron）財務長墨菲11日透露，HBM4已正式量產並出貨，強調公司正處於「史上最佳競爭位置」，主要動能來自AI基礎建設需求爆發。受消息激勵，美光股價昨夜股價大漲10%。美系外資進一步指出，在價格急漲帶動下，美光會計年度第2季營收有望衝上財測高標，預估DRAM與NAND平均售價季增幅度上看30%，為全球記憶體報價再添火種。

台廠同樣釋出強烈看多訊號。華邦電總經理陳沛銘表示，AI推升記憶體需求前所未見，DDR4供應缺口「大到難以補齊」，本季報價估大漲90%至95%，第2季漲幅仍可望維持相當水準。換言之，今年6月底報價恐較去年底翻近四倍。隨著價格飆升，華邦電本季毛利率將突破46.9%，獲利動能全面點火。

研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告也預估2026年全球記憶體產值將擴張至5,516億美元，不僅改寫新高，更是晶圓代工產值的兩倍以上，顯示本波循環由供給吃緊與價格主導，力道更勝以往。力積電亦直言，供需「結構性失衡」恐延續至2026年下半年，AI伺服器排擠中低階產能，推升DDR3、DDR4等利基型產品報價續揚。